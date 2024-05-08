В Волгограде курсант МВД обезвредил напавшего на девушку хулигана





В Волгограде курсант второго курса академии МВД Семен Чурляев спас девушку от пьяного мужчины, который пытался отобрать мобильный телефон. Как сообщает V102.RU в пресс-службе академии, молодой человек, услышав крики, своевременно подоспел на помощь волгоградке.

Возвращаясь в вечернее время домой, курсант факультета подготовки следователей услышал крики и нецензурную брань. Обернувшись, Семен увидел мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, который опрокидывал урны, кидался на прохожих и оскорблял их. Недолго думая, молодой человек побежал в сторону гражданина – в тот момент дебошир уже пытался отобрать телефон у девушки.

- Применив прием задержания, будущий следователь обезвредил хулигана. Тот пытался высвободиться, но на помощь пришел оказавшийся рядом мужчина, - пояснили в академии. - Вдвоем они удерживали нарушителя до приезда сотрудников полиции.

Фото: ВА МВД