Общество

В Волгограде курсант МВД обезвредил напавшего на девушку хулигана

Общество 08.05.2024 17:50
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08.05.2024 17:50


В Волгограде курсант второго курса академии МВД Семен Чурляев спас девушку от пьяного мужчины, который пытался отобрать мобильный телефон. Как сообщает V102.RU в пресс-службе академии, молодой человек, услышав крики, своевременно подоспел на помощь волгоградке.  

Возвращаясь в вечернее время домой, курсант факультета подготовки следователей услышал крики и нецензурную брань. Обернувшись, Семен увидел мужчину в состоянии сильного  алкогольного опьянения, который опрокидывал урны, кидался на прохожих и оскорблял их. Недолго думая, молодой человек побежал в сторону гражданина – в тот момент дебошир уже пытался отобрать телефон у девушки. 

- Применив прием задержания, будущий следователь обезвредил хулигана. Тот пытался высвободиться, но на помощь пришел оказавшийся рядом мужчина, - пояснили в академии. - Вдвоем они удерживали нарушителя до приезда сотрудников полиции

Фото: ВА МВД

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