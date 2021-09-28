Пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом в Волгоградской области

Происшествия 28.09.2021 22:00
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28.09.2021 22:00
Пассажирский поезд №269 Адлер – Чита столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ в Иловлинском районе Волгоградской области, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Инцидент произошел в 16.17 28 сентября на 301 км перегона Бердия – Солодча на регулируемом переезде.
По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. Водитель КАМАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале перед приближающимся составом, уточнили в пресс-службе Приволжской ЖД. Машинист поезда применил экстренное торможение, но до грузовика оставалось слишком малое расстояние, чтобы избежать аварии. Из-за ЧП были задержаны на час пассажирские поезда № 269 Адлер – Чита и № 346 Нижневартовск – Адлер.
Волгоградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного переезда. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Фото: Южная транспортная прокуратура.
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