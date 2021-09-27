Три человека пострадали в массовом ДТП на «встречке» в Волгограде

Происшествия 27.09.2021 17:21
0
27.09.2021 17:21
Двое взрослых и ребенок пострадали сегодня в столкновении трех автомобилей в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в 14:50 напротив дома №59 по улице Ополченской 28-летний водитель "ВАЗ-2107" допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилями "Renault Logan" и "Honda CR-V".
В результате аварии пострадали 28-летний водитель "Renault Logan" и двое его пассажиров в возрасте 21 года и 6 лет. Они доставлены в больницу с травмами.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
В Волгоградской области в опрокинувшейся иномарке погиб водитель27.09.2021 17:37
Происшествия 27.09.2021 17:37
Селянина с пистолетом Макарова задержали в Волгоградской области27.09.2021 10:29
Происшествия 27.09.2021 10:29
Водителя «скорой» разыскивают после ДТП в Волгограде26.09.2021 11:20
Происшествия 26.09.2021 11:20
В Волгограде загорелась трехэтажная дача26.09.2021 09:28
Происшествия 26.09.2021 09:28
Две женщины погибли в улетевшем с дороги автомобиле в Волгоградской области25.09.2021 09:57
Происшествия 25.09.2021 09:57
В Волгоградской области массово горят бани25.09.2021 09:45
Происшествия 25.09.2021 09:45
Пассажирка такси пострадала в жестком ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)24.09.2021 22:11
Происшествия 24.09.2021 22:11
В Камышине Волгоградской области нашли тело начальника отдела Роспотребнадзора24.09.2021 10:18
Происшествия 24.09.2021 10:18
В Волгограде иномарка опрокинулась в канаву24.09.2021 10:02
Происшествия 24.09.2021 10:02
Браконьерский стан с тушами сайгаков обнаружили в Волгоградской области23.09.2021 15:20
Происшествия 23.09.2021 15:20
«Это наркотики?»: странное поведение водителя привлекло волгоградских полицейских23.09.2021 13:02
Происшествия 23.09.2021 13:02
Водитель электротележки пострадал в ДТП в цеху под Волгоградом23.09.2021 10:02
Происшествия 23.09.2021 10:02
В Волгоградской области пенсионер задохнулся угарным газом в сгоревшем доме23.09.2021 09:01
Происшествия 23.09.2021 09:01
«Выезжала на трассу»: иномарка врезалась в скорую помощь под Волгоградом22.09.2021 19:55
Происшествия 22.09.2021 19:55
В Волжском машину-призрак гражданина СССР отогнали на штрафстоянку22.09.2021 16:41
Происшествия 22.09.2021 16:41
Реклама