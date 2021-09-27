Три человека пострадали в массовом ДТП на «встречке» в Волгограде





Двое взрослых и ребенок пострадали сегодня в столкновении трех автомобилей в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в 14:50 напротив дома №59 по улице Ополченской 28-летний водитель "ВАЗ-2107" допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилями "Renault Logan" и "Honda CR-V".





В результате аварии пострадали 28-летний водитель "Renault Logan" и двое его пассажиров в возрасте 21 года и 6 лет. Они доставлены в больницу с травмами.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области