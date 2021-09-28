«Нет сил мучиться»: неходячему волгоградцу трижды отказали в инвалидности











59-летнему Вячеславу Федину, который не может самостоятельно ходить, эксперты ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области» Минтруда РФ в очередной раз отказали в инвалидности. Как рассказала ИА «Высота 102» Ирина Алеева, ее брату в начале этого года сделали операцию на позвоночнике по удалению грыжи диска. «Видимо, операция прошла неудачно, так как состояние здоровья моего брата стало резко ухудшаться. Он и раньше с трудом ходил из-за боли в позвоночнике, а к лету вообще уже не мог стоять на ногах. Мой брат уже несколько месяцев передвигается на инвалидной коляске – он весь скрючился, не может разогнуть ни спину, ни колени. Спит фактически сидя. Но инвалидность ему не дают», - плачет женщина.





В жизни Вячеслава Федина и так было много горя. Страшная беда случилась, когда он потерял пятилетнего сынишку, погибшего в автокатастрофе... Недавно не стало его мамы, скончавшейся из-за коронавируса, за которой мужчина с особой заботой ухаживал несколько лет. Сейчас Вячеслав ютится один в коммуналке и не может ходить.





После того, как здоровье Вячеслава резко ухудшилось, жизнь родственников превратилась в ад. «Пока мой брат корчится от боли, я хожу в поликлинику №2 как на работу – то документы на врачебную комиссию у меня отказывались брать, то лекарства обезболивающие не выписывают, то квот нет, то врачей, в общем делают всё, для того, чтобы оттянуть время лечения и признания брата инвалидом», - утверждает женщина.

По ее словам, брат за последние несколько месяцев прошел многочисленные обследования, которые больно бьют по скудному семейному бюджету родных людей, состоящему из пенсии по инвалидности сестры Вячеслава Федина и временного пособия, назначенного мужчине в связи с тяжелой жизненной ситуацией. Но эти небольшие деньги разрешается тратить только на продукты. Все остальные расходы ложатся на плечи его сестры.

«За некоторые обследования, не предусмотренные системой ОМС, нас вынуждали платить свои деньги. И еще – за транспортировку неходячего брата в больницу. Однажды одно исследование с таким выездом нам обошлось почти в 7 тысяч рублей! Ведь брата надо вынести на руках, потому что лифт в доме не работает, потом погрузить в машину, сопроводить в больнице, потом привезти домой. За один раз вышло чуть меньше, чем моя пенсия. Я сама инвалид, все, что у меня есть, я трачу на эти бесконечные поездки для обследования в больницы и поликлиники, лекарства и средства реабилитации. Из-за этого отказываю себе в необходимых мне лекарствах, покупаю самые дешевые. Но в бюро медико-социальной экспертизы нам уже в третий раз отказывают в установлении инвалидности. Мой брат в отчаянии – говорит, у него нет сил жить и бороться. Но мы с ним вдвоем остались, я не могу допустить, чтобы его не стало», - еле сдерживает слезы Ирина.





По словам волгоградки, еще летом у ее брата подозревали спинальный инфаркт. При этом обследования показывали дегенеративные изменения грудного и поясничного отделов позвоночника, атрофические изменения головного мозга и ряд других отклонений. «Сначала эксперты ставили ему максимально выраженные нарушения функции организма в размере 30%, потом, когда ему становилось все хуже и хуже, эти проценты вдруг уменьшились до десяти. В последнем заключении от 20 сентября, где ему снова отказали в инвалидности, и вовсе написано, что у моего брата «имеющиеся стойкие незначительно выраженные нарушения функций организма (1 степени), не приводящие к ограничению основных категорий жизнедеятельности и не требующие мер социальной защиты». Это просто кощунство! Такое написать про неходячего человека, который живет на обезболивающих! Ему требуются средства реабилитации - коляска и абсорбирующее белье, он нуждается в постороннем уходе, о чем есть заключение врачей поликлиники», - негодует сестра Вячеслава.

К слову, после того, как шокированные родственники получили последний и очередной отказ в установлении инвалидности Вячеславу Федину, пришли результаты очередного исследования МРТ шейного отдела позвоночника мужчины. Медики обнаружили у Вячеслава признаки дегенеративного стеноза позвоночного канала. Обычно такой диагноз заканчивается стойкой инвалидностью. Главное теперь для измученного болями мужчины – дожить до этой инвалидности..

"Мой брат всегда был достойным представителем нашего государства: добросовестно служил в войсках стратегического назначения, был отличным специалистом, наработал большой трудовой стаж… А государство, когда он попал в беду, оказалось не готовым оказать ему помощь", - констатирует Ирина.