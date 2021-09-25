Волгоградский «Ротор» одержал первую домашнюю победу в сезоне над «КАМАЗом»





«Ротор» обыграл клуб из Набережных Челнов в матче 13-ого тура первенства ФНЛ – 1:0. Обе команды начали встречу, прошедшую в присутствии тысячи зрителей, достаточно пассивно и поочерёдно отдавали шансы завладеть мячом друг другу. Как сообщает ИА "Высота 102", только к середине первого тайма волгоградским футболистам удалось получить полное игровое преимущество над своим соперником, что выразилось в большом количестве ударов по воротам гостей. И это принесло «Ротору» результат в конечном итоге. На 19-ой минуте матча полузащитник хозяев Игорь Школик дальним ударом с границы штрафной площади «КАМАЗа» сумел открыть счёт в матче. На 28-ой минуте встречи другой футболист волгоградской команды Сергей Серченков во второй раз поразил ворота противника, но главный арбитр зафиксировал офсайд во время паса на игрока «Ротора».Через три минуты спорный момент возник у ворот гостей. Нападающий хозяев Камиль Муллин упал в чужой штрафной после явного контакта с защитником гостей, однако судья не стал назначать пенальти в этой ситуации, что вызвало бурную негативную реакцию на скамейке запасных хозяев. Концовка тайма прошла с преимуществом «Ротора». «КАМАЗ» так и не смог ни разу пробить в створ ворот волгоградцев.

Во втором тайме игроки "Ротора" продолжили оказывать давление на защиту соперника и смогли создать несколько опасных моментов у ворот "КАМАЗа". Волгоградцам даже удалось снова забить мяч в ворота противника, однако гол в очередной раз не засчитали - судья зафиксировал нарушение правил со стороны игроков "Ротора". До конца матча ситуация так и не изменилась - "Ротор" контролировал ход встречи и не дал шанса сопернику сравнять счет. В итоге - 1:0 в пользу волгоградского клуба. Таким образом, волгоградский клуб одержал первую победу на "Волгоград Арене" в этом сезоне.

Фото Единого фан-портала "Ротора" ВК.