Банк «Открытие»: большей части жителей юга не хватает денег и почти всем хочется кратно увеличить доходы
Экономика 25.09.2021 11:44
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25.09.2021 11:44
Больше половины (52%) жителей Южного федерального округа испытывают неудобства в связи с тем им не хватает денег, которые они зарабатывают. Из них 39% сетуют непосредственно на маленькие доходы, а 18% на неумение экономить. 37% южан заработка хватает за счет экономии, а 11% зарабатывают достаточно, чтобы на это не жаловаться. При этом 98% хотят, чтобы их доходы были больше в разы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
О своем умении зарабатывать деньги заявили 25% опрошенных. При этом 57% деньги даются с большим трудом. 18% респондентов признались, что не умеют зарабатывать, но хотели бы научиться. Тех, кого деньги не интересуют, не нашлось.
Лишь 2% южан заявили, что их уровень заработка идеален и большего им не требуется. При этом у 58% опрошенных есть желание получать в 2-3 раза больше, чем сейчас. 30% заявили о желании зарабатывать в 5-7 раз больше, а еще 10% - в 10-20 раз увеличить свои доходы.
Свои способности тратить жители ЮФО оценили гораздо выше, чем умение зарабатывать. 52% заявили, что расходуют деньги разумно и эффективно. 18% респондентов сообщили, что не умеют тратить и им всегда не хватает. 19% похвастали умением тратить деньги с размахом. Еще 11% сказали. что не умеют тратить и предпочитают копить.
При этом 48% жителей юга заявили, что хотели бы иметь возможность тратить больше, чем сейчас. Идеальными свои нынешние расходы считают 17% опрошенных. 32% хотели бы тратить в 2-3 раза меньше, чем сейчас, 4%- в 5-7 раз меньше.
*Опрос проведен банком «Открытие» 17-22 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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