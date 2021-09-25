Экономика

Банк «Открытие»: большей части жителей юга не хватает денег и почти всем хочется кратно увеличить доходы

Экономика 25.09.2021 11:44
0
25.09.2021 11:44


Больше половины (52%) жителей Южного федерального округа испытывают неудобства в связи с тем им не хватает денег, которые они зарабатывают. Из них 39% сетуют непосредственно на маленькие доходы, а 18% на неумение экономить. 37% южан заработка хватает за счет экономии, а 11% зарабатывают достаточно, чтобы на это не жаловаться. При этом 98% хотят, чтобы их доходы были больше в разы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
О своем умении зарабатывать деньги заявили 25% опрошенных. При этом 57% деньги даются с большим трудом. 18% респондентов признались, что не умеют зарабатывать, но хотели бы научиться. Тех, кого деньги не интересуют, не нашлось. 
Лишь 2% южан заявили, что их уровень заработка идеален и большего им не требуется. При этом у 58% опрошенных есть желание получать в 2-3 раза больше, чем сейчас. 30% заявили о желании зарабатывать в 5-7 раз больше, а еще 10% - в 10-20 раз увеличить свои доходы.
Свои способности тратить жители ЮФО оценили гораздо выше, чем умение зарабатывать. 52% заявили, что расходуют деньги разумно и эффективно. 18% респондентов сообщили, что не умеют тратить и им всегда не хватает. 19% похвастали умением тратить деньги с размахом. Еще 11% сказали. что не умеют тратить и предпочитают копить.
При этом 48% жителей юга заявили, что хотели бы иметь возможность тратить больше, чем сейчас. Идеальными свои нынешние расходы считают 17% опрошенных. 32% хотели бы тратить в 2-3 раза меньше, чем сейчас, 4%- в 5-7 раз меньше.
*Опрос проведен банком «Открытие» 17-22 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
24.09.2021 18:27
Экономика 24.09.2021 18:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 17:54
Экономика 24.09.2021 17:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 16:02
Экономика 24.09.2021 16:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 13:40
Экономика 24.09.2021 13:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 12:54
Экономика 24.09.2021 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 11:54
Экономика 24.09.2021 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 11:28
Экономика 24.09.2021 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 10:31
Экономика 24.09.2021 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2021 16:58
Экономика 23.09.2021 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2021 15:30
Экономика 23.09.2021 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2021 12:58
Экономика 23.09.2021 12:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2021 12:24
Экономика 23.09.2021 12:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2021 12:23
Экономика 23.09.2021 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2021 11:06
Экономика 23.09.2021 11:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.09.2021 18:50
Экономика 22.09.2021 18:50
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:34
Под Волгоградом старый мост через Ахтубу закрыли для частного транспортаСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом пошла вверхСмотреть фотографии
11:24
Под Волгоградом ищут подозреваемого в краже денег из банкомата (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:57
Две женщины погибли в улетевшем с дороги автомобиле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
В Волгоградской области массово горят баниСмотреть фотографии
09:26
Российские ученые изучают в Волгограде стоянку неандертальцевСмотреть фотографии
22:11
Пассажирка такси пострадала в жестком ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:02
Митрополит Герман станет Почетным гражданином Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:14
Кладбищенские войны с новой силой накрыли ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Игрока волгоградского «Ротора» прооперировали в МосквеСмотреть фотографии
17:54
ŠKODA RAPID или как купить автомобиль на все случаи жизниСмотреть фотографии
17:05
В маршрутках «Волжский-Волгоград» резко поднимают цены на проездСмотреть фотографии
16:48
Один из ведущих оториноларингологов страны опроверг необходимость оперировать аденоидСмотреть фотографии
16:28
Бешеный домашний кот искусал ребенка в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде эвакуировали режимный корпус СИЗО-1Смотреть фотографии
15:46
Первый зампредседателя гордумы Волгограда отказался от мандатаСмотреть фотографии
14:59
СК озвучил причины смерти начальника отдела Роспотребнадзора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:29
В Волгоградской области ослабляют коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
14:02
Чудотворную икону привезут в Волгоград из УкраиныСмотреть фотографии
13:41
Родительский контроль или как стать экспертом в сфере школьного питанияСмотреть фотографии
13:02
Волгоградская подземка отбивается от предписания УФАССмотреть фотографии
12:22
Волгоградский губернатор пообещал жителям Старой Полтавки резервный источник водыСмотреть фотографии
12:16
На территории МБУ в Волгограде нашли чуму у собакСмотреть фотографии
11:50
Вандалы сломали 118 электросамокатов в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом закроют железнодорожный переезд на три часаСмотреть фотографии
11:28
Стипендиатами компании РУСАЛ стали пять волгоградских студентовСмотреть фотографии
11:08
Волгоградское УФАС вычислило подозрительный автосалон по "сказочной" рекламеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградские врачи успешно прооперировали мозг подросткаСмотреть фотографии
10:41
«Ростелеком» второй год подряд получает высшую оценку в Антикоррупционном рейтинге российского бизнесаСмотреть фотографии
10:18
В Камышине Волгоградской области нашли тело начальника отдела РоспотребнадзораСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 