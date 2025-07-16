



В России отмечается рост заболеваемости менингококковой инфекцией среди взрослого населения. Об этом со ссылкой на профильной комитет Госдумы сообщает «Коммерсант». По данным издания, данная инфекция характеризуется высоким риском летального исхода. При этом врачи полагают, что на ситуацию влияет трудовая миграция.

Сообщается, что тревожную статистику на заседании комитета озвучил накануне Александр Румянцев. По его словам, за первые пять месяцев 2025 года в России выявили 1266 случаев заражения, 948 случаев приходится на взрослых.

– Это на 260% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – уточняет «Коммерсант». – В худшем случае болезнь приводит к тяжелым поражениям головного мозга и всего организма с риском инвалидизации и смерти. В 20–30% случаев развиваются тяжелые осложнения: острая надпочечниковая недостаточность, ДВС-синдром, глухота, когнитивные нарушения, эпилепсия. Иногда врачам в ходе лечения приходится прибегать к ампутации конечностей.

Как накануне сообщало ИА «Высота 102», депутаты Госдумы планируют включить вакцинацию от менингококковой инфекции в общий календарь прививок, обязательных для населения. На сегодня в России вакцинация против менингококковой инфекции не включена в нацкалендарь прививок и получить ее бесплатно россияне не могут. Однако в Москве существует свой региональный календарь прививок и в случае вспышки заболеваемости жители столицы получают вакцину.