Игрока волгоградского «Ротора» прооперировали в Москве

Спорт 24.09.2021 18:06
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24.09.2021 18:06
Полузащитник сине-голубых накануне был прооперирован в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в спортивном клубе «Ротор», после матча с «Велесом», который состоялся 20 сентября, обследование выявило у Юрия Бавина повреждение передней крестообразной связки колена.
Напомним, волгоградский «Ротор» после проигрыша «Велесу» занимает в турнирной таблице ФНЛ 12-ое место. Завтра волгоградская команда встречается с клубом «КАМАЗ» на «Волгоград Арене». Пока Роспотребнадзор разрешил пропуск на стадион лишь 500 болельщиков по QR-кодам.
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