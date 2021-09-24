Игрока волгоградского «Ротора» прооперировали в Москве





Полузащитник сине-голубых накануне был прооперирован в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в спортивном клубе «Ротор», после матча с «Велесом», который состоялся 20 сентября, обследование выявило у Юрия Бавина повреждение передней крестообразной связки колена.

Напомним, волгоградский «Ротор» после проигрыша «Велесу» занимает в турнирной таблице ФНЛ 12-ое место. Завтра волгоградская команда встречается с клубом «КАМАЗ» на «Волгоград Арене». Пока Роспотребнадзор разрешил пропуск на стадион лишь 500 болельщиков по QR-кодам.



