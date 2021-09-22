Морозившую и топившую волгоградцев УК лишают лицензии





Лицензионная комиссия Волгоградской области приняла решение о запуске процедуры аннулирования лицензии управляющей организации ООО «УО «Гала Парк». На жёсткие меры чиновников заставило пойти нежелание управкомпании выполнять свои обязательства перед жильцами, сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора.

По информации региональной ГЖИ, только с 2020 года в отношении «Гала Парк» за различные нарушения было вынесено порядка 80 постановлений и назначены штрафы на общую сумму более 11,5 млн рублей. Организацию еще в августе лишили права управления всеми 210 её многоквартирными домами: они были исключены из реестра лицензий. Теперь в отношении этой УК будет подан иск в арбитражный суд на лишение права работать на рынке.