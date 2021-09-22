Морозившую и топившую волгоградцев УК лишают лицензии

Общество 22.09.2021 15:04
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22.09.2021 15:04
Лицензионная комиссия Волгоградской области приняла решение о запуске процедуры аннулирования лицензии управляющей организации ООО «УО «Гала Парк». На жёсткие меры чиновников заставило пойти нежелание управкомпании выполнять свои обязательства перед жильцами, сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора.
По информации региональной ГЖИ, только с 2020 года в отношении «Гала Парк» за различные нарушения было вынесено порядка 80 постановлений и назначены штрафы на общую сумму более 11,5 млн рублей. Организацию еще в августе лишили права управления всеми 210 её многоквартирными домами: они были исключены из реестра лицензий. Теперь в отношении этой УК будет подан иск в арбитражный суд на лишение права работать на рынке.
Напомним, о проблемах жильцов, дома которых оказались в управлении этой компании, ИА «Высота 102» сообщало на протяжении последних трех лет. Жители Кировского и Тракторозаводского района жаловались на отсутствие отопления в домах, текущие крыши, падающие потолки, сгнившие внутридомовые коммуникации, заваленные мусором дворы. В домах, находившихся под так называемым управлением «Гала парка», постоянно возникали аварийные ситуации, которые из-за несвоевременного устранения ухудшали состояние жилого фонда.
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