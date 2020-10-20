Общество

УК «Гала Парк» в Волгограде превратила дом в аква-парк

Общество 20.10.2020 19:59
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20.10.2020 19:59




Жители дома №40 по ул. Салтыкова-Щедрина Тракторозаводского района Волгограда вот уже третью неделю не дождутся от УК «Гала Парк» устранения течи в водопроводе в подвале двухэтажки. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, около трех недель назад сотрудники управляющей компании наведались в дом для проверки системы перед началом отопительного сезона и обнаружили течь в подвале. «Рабочие сказали, что требуется сварка и ушли. Больше мы их не видели. Во всем городе уже топят, а мы сидим в холодных квартирах, потому что отопление у нас не появится, пока не отремонтируют трубу», - возмущаются волгоградцы. 
Каждый день жильцы дома звонят в УК «Гала Парк» и требуют устранения течи, так как воды в подвале становится все больше. Каждый день диспетчер компании отвечает жильцам, что заявка принята, на том дело и заканчивается.  «К работе УК «Гала Парк» у жильцов дома масса претензий - они не выполняют свои обязанности по содержанию дома. В наших подъездах не убирают, траву по пояс жильцы косят сами. Когда во всех домах в начале пандемии обрабатывали места общего пользования, в нашем доме никаких дезинфекторов мы так и не увидели», - негодуют жильцы. При этом в УК «Гала Парк» сразу выставили счета квартиросъемщикам, суммы в которых в полтора раза превышали прежние, которые люди платили бывшей УК «Флагман». 

Корреспонденту ИА «Высота 102» так и не удалось в течение дня дозвониться в офис УК «Гала Парк», где располагается руководство управляющей компании. Между тем, сегодня в госжилинспекции Волгоградской области сообщили  об исключении из реестра лицензий Волгоградской области сведений об управлении двумя многоквартирными домами в Волгограде в отношении управляющей организации ООО "Управляющая организация «Гала Парк» - домами № 3 по ул. Московская и № 2 ул. Жирновская в Волгограде.  Как выяснилось, УК неоднократно игнорировала требования должностных лиц, проводящих проверки, о предоставлении необходимых сведений и документов. Теперь оказалось, что по вине этой управляющей компании целый дом может встретить морозы с холодными батареями. 

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