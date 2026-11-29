



Упрощенный порядок оформления задержания транспорта и самого водителя начнет действоватьв России с 6 декабря. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Российскую газету», Минюстом утвержден соответствующий приказ МВД, в который внесены изменения.

Речь идет только о нарушителях ПДД, например, тех, кто управляет автомобилем в нетрезвом виде или не имеет свидетельства о регистрации транспорта.

Раньше такие нарушения оформлялись отдельными протоколами. Например, в случае подозрения, что водитель был нетрезв, оформлялся протокол отстранения от управления транспортом, затем проводилась процедура освидетельствования, после чего также составлялся акт. Также отдельно заполнялся документ о направлении водителя на медосвидетельствование, если результаты показаний прибора вызывали сомнения. А задержание транспортного средства описывалось еще в одном протоколе.



Надо отметить, что лишние документы сотрудники правоохранительных органов не составляли уже с марта этого года. Это было оговорено законом. Теперь приказ МВД привели в соответствие с действующими требованиями КоАП.



