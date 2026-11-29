



Жители Волгоградской области, как и другие россияне, имеют возможность получить удаленно справку медико-социальной экспертизы. С 1 марта 2026 года она автоматически формируется в электронном виде. Единственное условие — подтвержденная учетная запись гражданина на портале «Госуслуги», рассказали эксперты портала «Объясняем. рф» .

После получения статуса инвалидности, который утверждает бюро медико-социальной экспертизы, справка появится в личном кабинете. Документ заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро МСЭ. Он имеет такую же юридическую силу, что и бумажный.



Напомним, справка МСЭ - это документ, который подтверждает инвалидность. Он необходим для оформления пенсии и льгот, а также для получения технических средств реабилитации и других мер соцподдержки.



