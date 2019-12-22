«Потерпите лет десять»: в Волгограде «поплыл» аварийный дом





Фундамент дома №29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда вот уже почти неделю подмывает фонтан, который бьет из прохудившейся трубы внутридомовых коммуникаций. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, они не могут достучаться до управляющей компании «Гала-парк». Этой организации недавно были переданы на обслуживание и дом №29, и другие рядом стоящие жилые здания, находящиеся почти в таком же состоянии.

«Мы несколько лет воевали с УК «ДУД», которая тоже на нас почти не обращала внимание. Теперь стало еще хуже – «Гала-парк» вообще про нас не хочет знать. Мы сообщили, что у нас порыв в трубе. Вода подтекает под дом, подвала у нас нет, двухэтажка стоит на земле, мы просто поплывем и рухнем. Но коммунальщики так ничего и не сделали. В администрации Кировского района тоже нам помочь не могут», - негодуют горожане.





Дом №29 по ул. Воронкова был признан аварийным в декабре 2017 года. Если бы это было сделано раньше на один год, то двухэтажка попала бы в программу переселения из аварийного жилья, которая будет действовать до 2025 года. Повезло только жителям дома №25 по ул. Воронкова – они справят новоселье уже весной следующего года.





«Нам в администрации сказали, что когда-нибудь нас точно переселят – может, лет через десять. А мы точно доживем? Дом уже давно ходит ходуном. По стенам в подъезде и в квартирах – трещины, пол отходит от стен, почти везде он под наклоном. Пожилым людям пришлось на старости лет стать моржами – в ванных температура воздуха чуть больше десяти градусов», - возмущаются жильцы.





Проблемы усугубились, когда жильцов передали управляющей компании, которая, по всей видимости, не хочет ничего делать, но зато пунктуально отправляет квитанции на оплату услуг якобы за содержание дома.







«Никто наш дом не содержит, у нас нет даже дворников, поэтому около мусорных контейнеров – всегда свалка. На этой неделе сгорел один такой контейнер. В доме постоянно отключают свет. Такое ощущение, что нас уже вычеркнули из списков живых. Но мы ответственно заявляем – мы еще не умерли!», - говорят люди.





Жильцы уже не верят никому и боятся отчаяться совсем. Когда они воевали с бывшей управляющей компанией, направляли кипы обращений и жалоб и в администрацию района, и в жилинспекцию. Но понадобилось два года, чтобы произошла смена УК. А теперь стало еще хуже. От отчаяния люди говорят – мол, рухнул бы дом, тогда на нас бы точно обратили внимание.







