В Волгограде ветеран медслужбы до смерти устала от цинизма коммунальщиков

Общество 26.11.2020 19:17
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26.11.2020 19:17
Девять месяцев бьется с коммунальщиками ветеран труда из Волгограда за то, чтобы не мыть посуду на кухне под дождем. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница дома №2 по улице Жирновской Лидия Колесова, с марта она и ее соседи по общежитию пытаются заставить управляющую компанию «Гала Парк» ликвидировать аварию на внутридомовых сетях горячего водоснабжения. Из-за прохудившихся труб, спрятанных в межэтажных перекрытиях, вода капает на головы жильцам.
В месте протечки по потолку расползлось огромное коричневатое пятно, штукатурка отсырела и кусками падает вниз. Ежедневные звонки в УК, жалобы в надзорные органы результатов не давали. «Мы их уже раздражаем. В «Гала Парк» говорят, что от нас откажутся с 1 декабря. Они берут в управление новые дома, а наши старые им – как кость в горле», - говорит женщина. «Гала Парк» и вправду покидает этот дом, но не по своей инициативе. Лицензии на право управления этим жилым зданием и еще одним на улице Московской компанию лишил госжилнадзор. Причина – многочисленные нарушения в работе, которые эксплуатирующая организация не собиралась устранять. На период выбора новой компании «Гала Парк» должна продолжать обслуживать дома.
За наем муниципальной комнаты и коммунальные платежи Лидия Сергеевна ежемесячно платит 9 тысяч рублей. Из этой суммы 2 тысячи приходятся на общедомовое обслуживание. Правда, в чем заключается это обслуживание – плательщики услуг и не догадываются. В трехэтажной сталинке с величественными колоннами в подъезде грязь и антисанитария. Обитатели дома по мере сил и возможностей стараются поддерживать чистоту – моют полы в коридоре, санузлах. Но из-за отсутствия элементарного косметического ремонта в местах общего пользования все труды насмарку . Этот дом, как и десятки других общаг города – место, где хочется выть, а не жить.
Что в таких невыносимых условиях придется встретить старость – Лидия Сергеевна в молодости, наверняка, и подумать не могла, потому что буквально жила на работе и верила, что государство о ней позаботится. С 82-го года она стояла в очереди на получение квартиры, которой так и не дождалась.
«У меня 45 лет онкологического стажа. Я в радиологии медсестрой работала. Там свое здоровье и оставила. А теперь обязана под этим дождем посуду мыть. Неужели я не заработала человеческого к себе отношения?», - с обидой говорит пенсионерка.
Приезд съемочной группы «Высота 102» в общежитие совпал с невероятным для жильцов событием – визитом слесарей. По словам рабочих, заменить прогнивший кусок трубы на новый пластиковый – дело плевое. На вопрос журналиста, почему не приезжали больше полугода – коммунальщики разводят руками.
Жалобы на управляющую компанию «Гала Парк» поступают в редакцию ИА «Высота 102» регулярно. Недавно госжилинспекция оштрафовала фирму на 125 тысяч рублей за дырявую крышу в жилом доме по улице Демьяна Бедного, из-за которой затопило квартиры. Ранее обитатели многоэтажки по улице Салтыкова-Щедрина требовали лишить организацию лицензии по причине затопления подвала и лестничной площадки на первом этаже. Между тем, в управлении «Гала Парка» осталось более ста домов в областном центре.
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