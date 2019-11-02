Общество

Брошенные: жители дома в Кировском районе Волгограда ждут смерти от холода

Общество 02.11.2019 19:42
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02.11.2019 19:42


"С четырех утра и до 12 ночи мы обогреваемся газом. Включаем все конфорки, иначе просто смерть от холода". Так заявили ИА "Высота 102" собственники квартир  дома №65 поселка имени Саши Чекалина в Кировском районе Волгограда. По словам Галины Пековой, жительницы злополучной двухэтажки, куда только не обращались: звонили  в жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района,  в администрацию,  инспекцию госжилнадзора, и везде слышали один и тот же ответ: "Неполадки устранены, тепло вам дали, чего звоните?". 
Как говорит Галина Николаевна, 22 октября к ним приходил мастер из управляющей организации  "Гала парк". "Проверил вентели, заявил,  что в трубах воздух, и ушел.  Больше с тех пор мы никого не видели. Получается, что все службы вместе с чиновниками отгородились непробиваемой стеной, и никому нет до нас дела. Жить в ледяных условиях просто  невозможно: у людей круглосуточно работают электронагреватели, духовки.  А огромные счета за отопление наверняка получим в полном размере, несмотря на ледяные батареи", - говорит Галина Пекова.  Люди требуют прекратить издеваться над семьями с маленькими детьми и стариками, которых в доме большинство. По их словам, они намерены обратиться с заявлением прокуратуру района, потому что выхода из ситуации не видят. 
Как уточнили информагентству в администрации города, сегодня около 12 часов дня  в диспетчерскую МБУ “ЖКХ Кировского района” поступила жалоба на отсутствие  тепла от жителей  одной из квартир дома  №65 в поселке имени Саши Чекалина.   Информация об этом была оперативно  передана в управляющую компанию “Гала Парк”. Специалистами были приняты меры  по развоздушиванию системы отопления. Работы по восстановлению нормальной циркуляции теплоносителя продолжаются.  Обеспечение дома  теплоснабжением районная администрация держит на контроле.


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