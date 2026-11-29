В Волгоградской области в 2026 год проведено 877 рейдов в 5,9 тыс. многоквартирных домов и домовладений Волгоградской области. Межведомственные рабочие группы проверили соблюдение правил эксплуатации газового оборудования, сообщили в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.

В ходе рейдов жителям региона разъясняют требования законодательства в сфере использования газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, проводят инструктажи по технике безопасности. За десять месяцев 2026 года выявлено и устранено 32 несанкционированных подключения в индивидуальных жилых и многоквартирных домах, из них два — в октябре.



Напомним, техобслуживание газовых плит, колонок, котлов должно проводиться не реже одного раза в год, проверка дымовых и вентиляционных каналов — не реже трех раз в год. За нарушение правил гражданам грозят штрафы в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.



Фото администрации Волгоградской области