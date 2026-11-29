



Еще недавно Владислав, студент Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа, вряд ли представлял, какой крутой вираж сделает его жизнь. Подписав контракт, «от» и «до» освоив работу с беспилотниками, а, главное, закалив себя новыми обстоятельствами, молодой мужчина настолько погрузился в новую профессию, что уже сейчас твёрдо решил остаться на службе даже после окончания боевых действий. Подробнее - в материале ИА "Высота 102".

Приезжая на побывку в родной дом, Владислав старается не упускать ни минуты, проводя все свое время с близкими. Впрочем, и здесь, на гражданке, он часто рассказывает о службе и выборе, в котором ему не довелось усомниться еще ни разу.

– На самом деле это интересная профессия, и я ни капли не пожалел о своём выборе, – отметил Владислав в разговоре со студентами Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа. – Как говорится, «клин вышибает клином, а беспилотник беспилотником». Честно говоря, сейчас я уже не вижу себя на гражданке. Закончив первый курс в своем учебном заведении, я автоматически стану прапорщиком. В следующие годы, при грамотном выполнении всех профессиональных задач, я смогу получать внеочередные офицерские звания.

Участник боевых действий, Владислав уверен, что молодым людям не стоит бояться службы в армии. Напротив, этот период им следует воспринимать, как новую точку роста.

– Служба в армии – хорошая настоящая мужская работа, – твёрдо убеждён волгоградец. – Мы же, участники боевых действий, ко всему прочему получаем очень много привилегий. Если честно, в гражданской жизни я бы не дал своему ребёнку столько возможностей, сколько есть у него сейчас. Конечно же, перед подписанием контракта следует четко осознавать, куда ты идешь. Не полагаться на авось, а четко готовиться, уделяя в первую очередь внимание основам медицины.





В Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы. <> Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом. Напомним, по решению губернатора в Волгоградской области с 1 сентября 2026-го стартовые выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили до 3,4 млн рублей.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73.

Фото из архива V102.ru