"Плаваем в мусоре": шестилетний волгоградец убрался во дворе дома за управляющую компанию











Шестилетний Кирилл П. вместе с бабушкой убрался во дворе дома №19 по улице Кедровая в Кировском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» жители дома, признанного аварийным, смотреть на это безобразие, которое творится на территории, где находятся и другие старые дома, у них уже нет сил. «Вот уже много лет мы не видели ни одного дворника рядом со своим домом. В подъездах убираемся сами, по мере возможности выходим и на придомовую территорию с граблями. Но полностью устранить мусорные завалы мы не в состоянии, это все нужно вывозить КАМАЗами. Много лет назад рядом с нашим домом был детский бассейн, сюда приходила вся малышня с округи с родителями. Теперь мы "плаваем" в мусоре - бетонная чаша полностью забита горами хлама, старыми ветками. Стыдно, что такое происходит в прославленном городе-герое», - рассказали волгоградцы.





До недавнего времени так называемым обслуживанием дома занималась скандальная УК «Гала парк», которую неоднократно штрафовала жилинспекция за не выполнение обязательств перед жильцами. Теперь в платежках, которые приходят жильцам, появились названия двух управляющих компаний - "Жилищный стандарт" и ООО "Газ-Сервис". Но ситуация не изменилась.

Одна из жительниц дома №19 по ул. Кедровая в прошлом году написала жалобу в жилинспекцию в связи с отсутствием уборки дворовой территории. Через некоторое время волгоградке пришел ответ, что плата за содержание общедомового имущества скорректирована. За несколько месяцев ей начислили меньше на… 200 рублей.

Волгоградцы, проживающие в доме №19 по ул. Кедровая, переживают еще и по другому поводу. Из-за того, что аварийный дом рассыпается буквально на глазах, огромные трещины облюбовали закладчики наркотиков. «Мы просили управляющую компанию, чтобы они хотя бы цементом закидали эти дыры, но все бесполезно. Вот так и живем – с наркоманами и в полном дерьме».



