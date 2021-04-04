"Плаваем в мусоре": шестилетний волгоградец убрался во дворе дома за управляющую компанию

Общество 04.04.2021 10:41
0
04.04.2021 10:41
Шестилетний Кирилл П. вместе с бабушкой убрался во дворе дома №19 по улице Кедровая в Кировском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» жители дома, признанного аварийным, смотреть на это безобразие, которое творится на территории, где находятся и другие старые дома, у них уже нет сил. «Вот уже много лет мы не видели ни одного дворника рядом со своим домом. В подъездах убираемся сами, по мере возможности выходим и на придомовую территорию с граблями. Но полностью устранить мусорные завалы мы не в состоянии, это все нужно вывозить КАМАЗами. Много лет назад рядом с нашим домом был детский бассейн, сюда приходила вся малышня с округи с родителями. Теперь мы "плаваем" в мусоре - бетонная чаша полностью забита горами хлама, старыми ветками. Стыдно, что такое происходит в прославленном городе-герое», - рассказали волгоградцы.
До недавнего времени так называемым обслуживанием дома занималась скандальная УК «Гала парк», которую неоднократно штрафовала жилинспекция за не выполнение обязательств перед жильцами. Теперь в платежках, которые приходят жильцам, появились названия двух управляющих компаний - "Жилищный стандарт" и ООО "Газ-Сервис". Но ситуация не изменилась.
Одна из жительниц дома №19 по ул. Кедровая в прошлом году написала жалобу в жилинспекцию в связи с отсутствием уборки дворовой территории. Через некоторое время волгоградке пришел ответ, что плата за содержание общедомового имущества скорректирована. За несколько месяцев ей начислили меньше на… 200 рублей.
Волгоградцы, проживающие в доме №19 по ул. Кедровая, переживают еще и по другому поводу. Из-за того, что аварийный дом рассыпается буквально на глазах, огромные трещины облюбовали закладчики наркотиков. «Мы просили управляющую компанию, чтобы они хотя бы цементом закидали эти дыры, но все бесполезно. Вот так и живем – с наркоманами и в полном дерьме».
Реклама
В Волгоградской области закрыли два кабинета в довоенной школе из-за опасной трещины04.04.2021 15:58
Общество 04.04.2021 15:58
Уволилась руководитель Россельхозцентра по Волгоградской области04.04.2021 13:48
Общество 04.04.2021 13:48
Волгоградский облкомтранс заподозрили в аффилированности и неадекватности04.04.2021 12:35
Общество 04.04.2021 12:35
«Пернатый ад»: под Волгоградом дачница не смогла засудить соседку из-за курятника04.04.2021 09:51
Общество 04.04.2021 09:51
Первый самолет в Брянск торжественно улетел из аэропорта Волгограда03.04.2021 19:35
Общество 03.04.2021 19:35
В двух районах Волгоградской области зафиксирован прирост заболевших коронавирусом03.04.2021 18:41
Общество 03.04.2021 18:41
Росстат: в Волгоградской области за два месяца умерли более 7 тысяч человек03.04.2021 15:18
Общество 03.04.2021 15:18
В Волжском выжигают камышовые «джунгли»03.04.2021 13:02
Общество 03.04.2021 13:02
«Добрая волшебница»: на лечение волгоградского малыша со СМА бизнесвумен перевела миллион рублей03.04.2021 11:03
Общество 03.04.2021 11:03
В Михайловке Волгоградской области объявили конкурс на должность главы03.04.2021 09:30
Общество 03.04.2021 09:30
Снег вернется: в Волгоградской области после солнечных выходных испортится погода03.04.2021 09:23
Общество 03.04.2021 09:23
Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС приглашает на День открытых дверей02.04.2021 13:22
Общество 02.04.2021 13:22
В Волгограде родственники умершего от COVID-19 водителя "скорой" судятся с больницей и чиновниками02.04.2021 11:49
Общество 02.04.2021 11:49
В Волгограде часть здания клиники пластической хирургии продают с молотка02.04.2021 10:42
Общество 02.04.2021 10:42
Реклама