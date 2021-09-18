У иностранных экспертов не нашлось замечаний к выборам в Волгоградской области





В первый день выборов депутатов Госдумы международные эксперты из Греции и Сербии не выявили нарушений процедуры голосования на УИК в Волгоградской области. «Все проходит наилучшим образом», – прокомментировала депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк на брифинге в областном избиркоме.

Эксперты также отметили, что голосование на избирательных участках проходит со строгим соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. «Хочу сказать коллегам из Евросоюза, что они очень много пропускают, отказываясь от присутствия на выборах в России», – подытожила Влк.

Эксперт из Греции, советник мэра муниципалитета Алмопии по вопросам международного сотрудничества Константинос Андранику, в свою очередь, назвал интересной практику трехдневного голосования на выборах в Госдуму. «Нет разницы, голосуют люди за один день, за два дня или за три. Главное, что люди голосуют», – сказал Андранику.

Председатель Волгоградского облизбиркома Виктор Черячукин также отметил, что по итогам первого дня выборов нарушений, которые бы могли повлиять на результаты голосования, не выявлено. «Те вопросы, которые возникают в УИК в связи с проведением трехдневной процедуры голосования, оперативно решаются, голосование проходит в штатном режиме, – подчеркнул Черячукин. – Жители голосуют достаточно активно, многие, видимо, приняли решение проголосовать в пятницу, чтобы освободить себе выходные».

Избирательные участки в Волгоградской области, как и по всей России, открыты сегодня второй день. Они продолжат свою работу до 20.00. В едины день голосования, 19 сентября, в 8 часов вечера УИК закроются окончательно, и начнется подсчет голосов.