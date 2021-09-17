



Засушливый климат и высокая пожароопасность много лет назад превратили Волгоградскую область в зону рискованного земледелия. Местные аграрии усердно работают над тем, чтобы каждый гектар полей принес максимум урожая высокого качества. Но сегодня традиционные методы сохранения и повышения плодородия земли не всегда бывают эффективны. Современное земледелие медленно, но верно переходит от устаревших приемов к точным технологиям, основанным на информации о здоровье почвы. Этими знаниями с аграриями по всему миру делится компания «Сингента» – один из международных лидеров по производству средств защиты растений и семян.

«В нашей компании пришло понимание того, что нашим партнерам в различных странах необходимо консолидировать информацию о том, как создавать долгосрочные платформы для земледелия, – рассказала менеджер по устойчивому развитию «Сингента» Елена Соколова. – Это особенно актуально в зонах рискованного земледелия, где климат агрессивный. Многие проблемы, которые кажутся неразрешимыми или требуют баснословных вложений, можно решить, управляя почвой, создав ее экосистему. Поэтому мы создали образовательный курс «Здоровье почвы», чтобы наши партнеры понимали, какие процессы происходят в земле, как сделать, чтобы работала биота, чтобы коллоиды удерживали влагу. Мы собрали наиболее эффективные практики со всего мира».

Собранные знания эксперты компании «Сингента» и приглашенные специалисты адаптируют к каждой конкретной территории. Так, в Волгоградской области одной из главных проблем является засуха, и задача образовательного курса – научить земледельцев получать стабильный высокий урожай независимо от погодных условий, сделав почву устойчивой. При оценке состояния почвы и проведении дальнейших мероприятий по ее оздоровлению даже в условиях скудных дождей почва сможет оставаться увлажненной долгое время.





Далеко не все аграрии подозревают, в чем причина обезвоживания и, как следствие, снижения урожайности. Для представителей хозяйства «Содружество» в Еланском районе Волгоградской области во время практической части обучения стало открытием наличие переуплотненного слоя почвы на глубине 30 см.





Специалисты «Сингенты» провели разрез почвы на метровую глубину и обнаружили, что спрессованный грунт не пропускает влагу в верхние слои почвы снизу. Под плужной подошвой – уплотненным слоем грунт был не просто влажный – мокрый. Вода оказывается недоступна для мелких корней зерновых культур.

«Одно из озвученных специалистами компании предложений – засеять поле люцерной, которая хорошо структурирует почву, – поделился представитель хозяйства «Содружество» Алексей Шурывлев. – Но для этого необходимо вывести поле из севооборота на шесть лет – далеко не каждый фермер, землевладелец пройдет на такой шаг».

Во время практической работы в поле, которой предшествовало четырехчасовое теоретическое обучение, эксперты совместно с аграриями определили крайне низкое содержание в почве органики.





В советское время, когда навоз колхозных коров и свиней сразу же находил применение в полях, эта проблема столь остро не стояла. Теперь же, когда число животноводческих ферм в регионе уменьшилось, постоянно снабжать почву органическими веществами не так просто. Один из путей решения, адаптированный с учетом ситуации в Волгоградской области – применение сидератных культур, которые высеивают в поле после озимых. За два месяца они вырастают, их перекапывают, и за зиму растения перегнивают, заменяя собой, по сути, компост.

«Это было действительно интересно и полезно, мы узнали действительно много нового для себя, главное – реализовать все те мероприятия, рекомендации, о которых нам рассказали», – отметил Алексей Шурывлев.





Образовательный курс «Здоровая почва» с мая по сентябрь текущего года изучили аграрии уже в 16 регионах России. В каждом случае «Сингента» адаптировала знания и рекомендации под конкретные территории, для каждого партнера компании разрабатывала отдельную технологию по созданию экосистемы. «Почва – это не конь, на котором можно скакать, пока он не рухнет от усталости, нельзя к ней относиться потребительски. Почву нужно сделать основой для долгосрочного развития бизнеса», – подытожила Елена Соколова.



