ЦРБ в Волгоградской области возглавил врач из красной зоны

Здравоохранение 17.09.2021 07:47
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17.09.2021 07:47
На должность главного врача Жирновской центральной районной больницы Волгоградской области назначен Алексей Вячеславович Мосейчук. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве. Уроженец Жирновска, после окончания Волгоградского государственного медицинского университета по специальности «анестезиология-реаниматология» он пришёл работать в Жирновскую ЦРБ врачом анестезиологом-реаниматологом. С началом пандемии перешёл на работу в инфекционный госпиталь, развернутый на базе ГБУЗ «Фроловская ЦРБ» в должности врача-реаниматолога красной зоны.
Прошёл профессиональную переподготовку по направлению «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Напомним, около года назад главврачом Жирновской ЦРБ была назначена Марина Чернышкова.
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