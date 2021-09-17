ЦРБ в Волгоградской области возглавил врач из красной зоны





На должность главного врача Жирновской центральной районной больницы Волгоградской области назначен Алексей Вячеславович Мосейчук. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве. Уроженец Жирновска, после окончания Волгоградского государственного медицинского университета по специальности «анестезиология-реаниматология» он пришёл работать в Жирновскую ЦРБ врачом анестезиологом-реаниматологом. С началом пандемии перешёл на работу в инфекционный госпиталь, развернутый на базе ГБУЗ «Фроловская ЦРБ» в должности врача-реаниматолога красной зоны.

Прошёл профессиональную переподготовку по направлению «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Напомним, около года назад главврачом Жирновской ЦРБ была назначена Марина Чернышкова.



