Полис ОМС для студентов: на популярные вопросы ответили эксперты компании «СОГАЗ-Мед»

Совсем скоро начнется новый учебный год для студентов высших и средне-профессиональных учебных заведений. В этот период у учащихся традиционно возникает много новых вопросов, в том числе связанных с самостоятельным получением медицинских услуг. Компания «СОГАЗ-Мед» решила осветить наиболее часто встречающиеся ситуации в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), с которыми сталкиваются студенты. 
– Можно ли студенту получить медпомощь при переезде для обучения в другой регион?
– При смене региона места жительства в связи с началом обучения необходимо позаботиться о переоформлении полиса ОМС на территории фактического проживания и обязательно прикрепиться к поликлинике, работающей в системе ОМС, подав заявление на имя главного врача. После этого можно будет получать весь перечень медицинских услуг в рамках Территориальной программы ОМС региона, в котором теперь учится и проживает студент. Если этого не сделать, то медицинская помощь также будет ему предоставляться, в рамках Базовой программы ОМС. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, утверждается ежегодно Постановлением Правительства РФ «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
Компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность на территории 56 субъектов РФ и приглашает всех студентов в свои офисы для оформления полиса ОМС. С адресами и режимами работы офисов можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru в разделе «Адреса и офисы». 
– Какие необходимы документы для оформления полиса ОМС?
– Новая цифровая форма полиса ОМС представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер и штрих-код полиса, контакты страховой компании.
Для оформления полиса ОМС в офисе «СОГАЗ-Мед» необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии). Также полис ОМС можно оформить через единый портал «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи.
– Нужно ли менять полис ОМС в случае изменения персональных данных?
– Напоминаем о важности актуализации данных полиса ОМС в случае изменения персональных или контактных данных (телефон, e-mail). Для этого следует обратиться в офис «СОГАЗ-Мед». С полным перечнем адресов офисов и режимом работы можно ознакомиться на сайте компании.
Это позволит своевременно получать информацию о возможности прохождения профилактических мероприятий (в том числе диспансеризации), а также информационное сопровождение со стороны страховой медицинской организации удобным для застрахованного способом связи.
– Что именно студенты могут получить бесплатно по полису ОМС?
– По полису ОМС, оформленному в субъекте РФ – территории фактического проживания, можно бесплатно:
 посещать врачей поликлиники по месту прикрепления;
 вызывать врача на дом по месту прикрепления;
 получать лечение при подозрении/обнаружении коронавирусной инфекции;
 получать консультации узких специалистов и проходить обследования, предусмотренные в рамках системы ОМС;
 получать скорую медицинскую помощь
 проходить лечение и обследование в стационарных условиях;
 получать высокотехнологичную медпомощь;
 проходить (с 18 лет) один раз в год профилактический медицинский осмотр, а один раз в три года – диспансеризацию, чтобы убедиться, что все показатели здоровья в норме или выявить предрасположенность к заболеваниям;
 проходить углубленную диспансеризацию, после перенесенной коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Все эти и многие другие услуги доступны в рамках системы ОМС. С более подробным перечнем медицинских услуг по ОМС можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru, выбрав регион страхования.
– Можно ли лечить зубы по полису ОМС?
– Стоматологическая помощь включена в программу ОМС. Бесплатные услуги по полису ОМС оказываются при болезнях полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования) как в государственных стоматологических поликлиниках, так и в частных, работающих по программе ОМС. Если при обращении за медицинской помощью вам предлагают оплатить лечение, незамедлительно обратитесь в контакт-центр своей страховой компании и уточните, обоснованно ли требование врача.
– Кто может помочь студентам разобраться в порядке получения медицинской помощи?
– Страховые представители «СОГАЗ-Мед» готовы помочь всем застрахованным в компании студентам. Поэтому при возникновении ситуаций, когда от застрахованного требуют оплату медицинских услуг или нарушают сроки ожидания медицинской помощи, отказывают в оказании медицинских услуг по ОМС, либо для консультаций по другим вопросам, возникающим при оказании медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, учащиеся могут бесплатно обратиться к страховым представителям «СОГАЗ-Мед» на сайте sogaz-med.ru,  в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android) либо по телефону 8-800-100-07-02.
«Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень», – отметил директор Волгоградского филиала «СОГАЗ-Мед» Сёмин Павел Васильевич.
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» – лидер системы ОМС. Каждый 3-й житель РФ является застрахованным в компании. Подразделения успешно работают в 56 российских регионах и в городе Байконуре. Высококвалифицированные специалисты «СОГАЗ-Мед» контролируют качество медицинского обслуживания и защищают права застрахованных в системе ОМС.  
Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 10.07.2025г. выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России).
Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ИНН 7728170427, erid: F7NfYUJCUneTSTdvkZms

