Здоровье

Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы в начале учебного года

Здоровье 08.09.2025 12:15
0
08.09.2025 12:15


Сентябрь – это период, когда у учащихся традиционно возникает много новых вопросов, в том числе связанных с самостоятельным получением медицинских услуг. 
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» поздравляет всех студентов с началом учебного года и рассказывает о наиболее часто встречающихся ситуациях в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), с которыми сталкиваются студенты.
– Можно ли студенту получить медпомощь при переезде для обучения в другой регион?
– При смене региона места жительства в связи с началом обучения необходимо позаботиться о переоформлении полиса ОМС на территории фактического проживания и обязательно прикрепиться к поликлинике, работающей в системе ОМС, подав заявление на имя главного врача. После этого можно будет получать весь перечень медицинских услуг в рамках Территориальной программы ОМС региона, в котором теперь учится и проживает студент. Если этого не сделать, то медицинская помощь также будет ему предоставляться, в рамках Базовой программы ОМС. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно утверждается ежегодно Постановлением Правительства РФ «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
Компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность на территории 56 субъектов РФ и приглашает всех студентов в офисы Волгоградского филиала оформить или актуализировать полис ОМС. С адресами и режимами работы офисов можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru в разделе «Адреса и офисы». Также можно оформить электронную заявку.
– Какие необходимы документы для оформления полиса ОМС?
– Новая цифровая форма полиса ОМС представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер и штрих-код полиса, контакты страховой компании.
Для оформления полиса ОМС в офисе «СОГАЗ-Мед» необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Также полис ОМС можно оформить через единый портал «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи.
– Нужно ли менять полис ОМС в случае изменения персональных данных?
– «СОГАЗ-Мед» напоминает о важности актуализации данных полиса ОМС в случае изменения персональных или контактных данных (телефон, e-mail). Для этого следует обратиться в офис «СОГАЗ-Мед». С полным перечнем адресов офисов и режимом работы можно ознакомиться на сайте компании.
Это позволит своевременно получать информацию о возможности прохождения профилактических мероприятий (в том числе диспансеризации), а также информационное сопровождение со стороны страховой медицинской организации удобным для застрахованного способом связи.
– Что именно студенты могут получить бесплатно по полису ОМС?
– По полису ОМС, оформленному в субъекте РФ – территории фактического проживания, можно бесплатно:
- посещать врачей поликлиники по месту прикрепления;
- вызывать врача на дом по месту прикрепления;
- получать лечение при подозрении/обнаружении коронавирусной инфекции;
- получать консультации узких специалистов и проходить обследования, предусмотренные в рамках системы ОМС;
- получать скорую медицинскую помощь;
- проходить лечение и обследование в стационарных условиях;
- получать высокотехнологичную медпомощь;
- проходить (с 18 лет) один раз в год профилактический медицинский осмотр, а один раз в три года – диспансеризацию, чтобы убедиться, что все показатели здоровья в норме или выявить предрасположенность к заболеваниям;
- проходить углубленную диспансеризацию, после перенесенной коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Все эти и многие другие услуги доступны в рамках системы ОМС. С более подробным перечнем медицинских услуг по ОМС можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru, выбрав регион страхования.
– Можно ли лечить зубы по полису ОМС?
– Стоматологическая помощь включена в программу ОМС. Бесплатные услуги по полису ОМС оказываются при болезнях полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования) как в государственных стоматологических поликлиниках, так и в частных, работающих по программе ОМС. Если при обращении за медицинской помощью вам предлагают оплатить лечение, незамедлительно обратитесь в контакт-центр своей страховой компании и уточните, обоснованно ли требование врача.
– Кто может помочь студентам разобраться в порядке получения медицинской помощи?
– Страховые представители «СОГАЗ-Мед» готовы помочь всем застрахованным в компании студентам. Поэтому при возникновении ситуаций, когда от застрахованного требуют оплату медицинских услуг или нарушают сроки ожидания медицинской помощи, отказывают в оказании медицинских услуг по ОМС, либо для консультаций по другим вопросам, возникающим при оказании медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, учащиеся могут бесплатно обратиться к страховым представителям «СОГАЗ-Мед» на сайте sogaz-med.ru, в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android) либо по телефону 8-800-100-07-02.
Директор Волгоградского филиала «СОГАЗ-Мед» Сёмин Павел Васильевич отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень».
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» – лидер системы ОМС. Каждый 3-й житель РФ является нашим застрахованным. Подразделения компании успешно работают в 56 российских регионах и в городе Байконуре. Высококвалифицированные специалисты «СОГАЗ-Мед» контролируют качество медицинского обслуживания и защищают права застрахованных в системе ОМС.
Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 10.07.2025г. выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России).
Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ИНН 7728170427, erid: F7NfYUJCUneTSUKDTYee

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
30.08.2025 20:58
Здоровье 30.08.2025 20:58
Комментарии

0
Далее
Здоровье
18.08.2025 17:33 Реклама
Здоровье 18.08.2025 17:33 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
13.08.2025 08:14
Здоровье 13.08.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Здоровье
09.08.2025 11:17
Здоровье 09.08.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Здоровье
06.08.2025 12:11
Здоровье 06.08.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Здоровье
06.08.2025 10:21
Здоровье 06.08.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.08.2025 08:31
Здоровье 01.08.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Здоровье
22.07.2025 08:04
Здоровье 22.07.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.07.2025 10:22 Реклама
Здоровье 01.07.2025 10:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
29.06.2025 07:15
Здоровье 29.06.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Здоровье
24.06.2025 09:11
Здоровье 24.06.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Здоровье
17.06.2025 08:31
Здоровье 17.06.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Здоровье
09.06.2025 09:48
Здоровье 09.06.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Здоровье
02.06.2025 21:10
Здоровье 02.06.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.06.2025 09:35
Здоровье 01.06.2025 09:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:58
Владелец бистро под Волгоградом бесплатно эксплуатировал «невидимых» работниковСмотреть фотографии
12:44
Волгоградца задержали за разжигание ненависти к полицейским в соцсетяхСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы в начале учебного годаСмотреть фотографии
12:09
Жительница Камышина идет под суд за аферу с землейСмотреть фотографии
11:30
«Могли забивать больше»: смотрим яркие кадры матча «Ротора» и «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
10:59
Волгоградский фестиваль #ТриЧетыре посетили более 540 тыс. человекСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде владелец Mercedes-Benz задолжал треть миллиона за ЖКХСмотреть фотографии
10:39
Горячая пошла: на севере Волгограда обновили еще один рециркуляционный трубопроводСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде четыре легковушки и электробус столкнулись в тоннеле на ТулакаСмотреть фотографии
10:10
«Вырвало даже колеса»: в Волжском иномарка влетела в «Ладу» на ул. ЛогиноваСмотреть фотографии
10:00
Волгоградстат подсчитал траты семей на ЖКУСмотреть фотографии
10:00
ВОЛМА поздравляет родной городСмотреть фотографии
09:44
В аэропорту Волгограда на восемь часов задержатся авиарейсы в Сочи и КалининградСмотреть фотографии
09:38
«Мы запускаем движение»: новую четырехполосную дорогу открыли на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
08:57
У волгоградского пчеловода нашли 300 кг подозрительного медаСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде осужденного в исправительном центре переселили в колонию за пьянствоСмотреть фотографии
08:16
Пойманных на волгоградских плантациях 18 иностранцев депортируют из РФСмотреть фотографии
07:34
Актер Стивен Сигал в 2026 году построит завод в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:04
Зарплаты с 1 октября в Волгограде повысят некоторым категориям бюджетниковСмотреть фотографии
06:20
Над Волгоградом сняли редкие кадры «кровавой» ЛуныСмотреть фотографии
06:05
В Волгограде большим концертом в амфитеатре встретили 436-летие города: фотоСмотреть фотографии
21:10
Волгоградцы 7 сентября наблюдают полное лунное затмениеСмотреть фотографии
20:32
Володин отметил комитет по защите исторической памяти, созданный в Волгограде — СталинградеСмотреть фотографии
20:12
«Спасибо за подарок!»: в День города «Ротор» одержал победу на «Волгоград Арене» над «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
20:00
«На память остались лишь редкие фото»: как жил удивительный зоосад в центре довоенного СталинградаСмотреть фотографии
19:29
18437 зрителей болеют за «Ротор» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
18:50
На юге Волгограда горит еще один расселенный домСмотреть фотографии
18:35
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей поселка Волгограда на отсутствие транспортаСмотреть фотографии
18:04
Матч «Ротора» и ФК «СКА-Хабаровск» стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:20
В Минтруде предложили поднять возраст молодежи до 45 летСмотреть фотографии
 