Здоровье

Клещевыми инфекциями заразились 13 волгоградцев

Здоровье 13.08.2025 08:14
0
13.08.2025 08:14


Несмотря на снижение активности клещей в Волгоградской области, остается угроза заражения тремя инфекциями, переносчиками которых являются эти насекомые. По данным регионального управления РПН, с начала сезона зафиксированы 3 случая Крымской геморрагической лихорадки и 10 – иксодового клещевого боррелиоза. За неделю количество инфицированных  не изменилось. Кроме того, клещи могут заразить и туляремией. 

Всего с начала сезона в медучреждения обратились 1707 человек, покусанных клещами, за последнюю неделю зарегистрировано 22 обращения. 

В ведомстве напомнили, что контактный путь заражения, например, при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые, также возможен.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
09.08.2025 11:17
Здоровье 09.08.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Здоровье
06.08.2025 12:11
Здоровье 06.08.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Здоровье
06.08.2025 10:21
Здоровье 06.08.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.08.2025 08:31
Здоровье 01.08.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Здоровье
22.07.2025 08:04
Здоровье 22.07.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.07.2025 10:22 Реклама
Здоровье 01.07.2025 10:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
29.06.2025 07:15
Здоровье 29.06.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Здоровье
24.06.2025 09:11
Здоровье 24.06.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Здоровье
23.06.2025 12:10 Реклама
Здоровье 23.06.2025 12:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
17.06.2025 08:31
Здоровье 17.06.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Здоровье
09.06.2025 09:48
Здоровье 09.06.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Здоровье
05.06.2025 10:59 Реклама
Здоровье 05.06.2025 10:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
02.06.2025 21:10
Здоровье 02.06.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.06.2025 09:35
Здоровье 01.06.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Здоровье
17.05.2025 18:13
Здоровье 17.05.2025 18:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:57
Дело о миллиардном состоянии судьи из Адыгеи Трахова передано в Волжский горсудСмотреть фотографии
11:56
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об очередном ЧП с ребенком в детском лагереСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы могут сэкономить на электроэнергии несколько тысяч рублей в годСмотреть фотографии
10:34
«Паники не было»: волгоградцы рассказали о неспокойной ночи из-за падения БПЛАСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде из-за обрыва контактного провода встало движение на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:31
Асфальтовому заводу вменили 50 млн рублей ущерба за горы мусора под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:23
Мать с двумя детьми пострадали в перевернувшемся авто под ВолгоградкомСмотреть фотографии
10:13
Минцифры проработает автоматическое получение льгот ветеранами СВОСмотреть фотографии
09:55
С улиц Волжского вывезут почти 6 тыс. кубометров строительного мусораСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом суд взыскал с автора оскорбительных смс 23 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:15
Власти Волгограда сообщили о разминировании БПЛА на ул. ОполченскойСмотреть фотографии
08:55
В Волгограде из-за атаки беспилотников в ПВР находятся 14 горожанСмотреть фотографии
08:34
В Волгограде из-за падения БПЛА ограничено движение общественного транспортаСмотреть фотографии
08:14
Клещевыми инфекциями заразились 13 волгоградцевСмотреть фотографии
07:26
Минобороны сообщило о ликвидации над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде год будут драить скамейки на Центральной набережной за 31 млн рублейСмотреть фотографии
06:28
В Волгоград планируют запустить роботов доставкиСмотреть фотографии
05:50
Росавиация отменила ограничения на приём и отправку самолётов в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:26
Андрей Бочаров: обломки БПЛА упали на МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
02:12
Пять авиарейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
01:32
Аэропорт Волгограда с полуночи не принимает и не отправляет самолетыСмотреть фотографии
21:40
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
21:20
Крип-а-Крип, NEMIGA и Ультра Атланты: программа самого субкультурного феста ULTRA100Смотреть фотографии
20:55
Прокуратура проверит отделение «Почты России» в Гумраке ВолгоградаСмотреть фотографии
20:35
Оперативники задержали мужчину, жестоко избившего волгоградкуСмотреть фотографии
20:15
Минсельхоз вводит запрет на вылов щуки в ВолгеСмотреть фотографии
19:31
В Камышине появится филиал Донецкого высшего общевойскового командного училищаСмотреть фотографии
18:48
«Кусали, щипали и били об кровать»: 11-летний сирота из Волжского после трех дней в лагере попал к неврологуСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде и области с начала лета утонули 18 взрослых и трое детейСмотреть фотографии
17:48
Кандидатов с судимостью и гражданством Турции не пустили на выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 