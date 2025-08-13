Клещевыми инфекциями заразились 13 волгоградцев

Несмотря на снижение активности клещей в Волгоградской области, остается угроза заражения тремя инфекциями, переносчиками которых являются эти насекомые. По данным регионального управления РПН, с начала сезона зафиксированы 3 случая Крымской геморрагической лихорадки и 10 – иксодового клещевого боррелиоза. За неделю количество инфицированных не изменилось. Кроме того, клещи могут заразить и туляремией.
Всего с начала сезона в медучреждения обратились 1707 человек, покусанных клещами, за последнюю неделю зарегистрировано 22 обращения.
В ведомстве напомнили, что контактный путь заражения, например, при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые, также возможен.