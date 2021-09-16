Экономика

ВТБ и ДОМ.РФ запускают первую в России универсальную льготную ипотеку

Экономика 16.09.2021 15:34 Новости компаний
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16.09.2021 15:34 Новости компаний


16 сентября ВТБ, ДОМ.РФ и правительство Архангельской области подписали соглашение о запуске первой в России универсальной льготной программы для поддержки ипотечных заемщиков в регионах. Пилотный проект будет реализован с января 2022 года. Ставка по кредиту для льготных категорий населения составит 6%, а для молодых семей – 2%.
Сегодня в России реализуется более 280 региональных жилищных программ для разных категорий заемщиков, которые значительно отличаются по своим условиям. ВТБ и ДОМ.РФ договорились создать универсальную региональную программу с акцентом на социальную сферу. Первыми ее преимуществами смогут воспользоваться жители Архангельской области.
Получить льготные условия по ипотеке в режиме «одного окна» смогут сотрудники сферы здравоохранения и образования. Ставка для них составит 6%, а для семей, у которых с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок – 2% годовых. Сумма кредита ограничена 3 млн рублей, размер первоначального взноса – 15% от стоимости недвижимости, срок кредита – до 20 лет.
В рамках реализации проекта ВТБ обеспечит прием заявок и выдачу ипотеки на льготных условиях в зависимости от категории заемщика, ДОМ.РФ − централизованную проверку документов на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра участников. Уточнить условия программы клиенты смогут как в ВТБ, так и в Консультационном центре ДОМ.РФ, а также на бесплатной горячей линии.
Соглашение о реализации программы подписали генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
«Механизм льготного ипотечного кредитования для региональных программ, реализованный ДОМ.РФ при участии крупнейших кредиторов, повышает адресность мер государственной поддержки и делает доступным улучшение жилищных условий для десятков тысяч жителей России. Благодаря подобным программам, многие смогут улучшить качество жизни в ближайшее время», − отметил Виталий Мутко.
«ВТБ участвует в реализации крупнейших госпрограмм по ипотеке и заинтересован в том, чтобы их условия были максимально понятными для клиента, а процесс оформления кредита – удобным и быстрым. Архангельская область станет первым субъектом федерации, где новый механизм поддержки ипотечных заемщиков будет реализован в полном объеме. Он объединит все преимущества федеральных и региональных программ и при этом будет доступен клиентам в «режиме одного окна» – без предоставления дополнительных справок и лишних визитов в банк. Мы уверены, что наш совместный проект станет отличным примером и для других регионов, где сохраняется большой потенциал предоставления качественного нового жилья для льготных категорий населения», – комментирует запуск программы Анатолий Печатников.

 

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