Происшествия

Угонщик в Волгоградской области врезался в стену дома

Происшествия 14.09.2021 14:41
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14.09.2021 14:41


Автомобиль "ВАЗ-21134" угнал и разбил в Волгоградской области 22-летний житель Ленинского района. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, накануне в Ленинске молодой человек, который сел за руль чужого автомобиля в пьяном виде, не справившись с управлением, совершил столкновения с припаркованным автомобилем, фасадом жилого дома и деревянным забором. Полицейские в ходе проверки установили, что у водителя нет водительских прав, а транспортное средство ему не принадлежит.
В это же самое время в полицию обратился 27-летний житель Ленинска с заявлением об угоне автомобиля "ВАЗ-21134", припаркованного возле его домовладения. Правоохранители установили, что виновник ДТП и угонщик автомобиля одно и то же лицо.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что воспользовался тем, что ключи находились в замке зажигания, и угнал чужую машину, чтобы доехать домой. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Также составлен административный материал по факту управления автомобилем в состоянии опьянения. 
Угнанное транспортное средство возвращено владельцу, сумма причиненного ущерба устанавливается.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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