Здравоохранение

Волгоградский облкомздрав озвучил список поликлиник с дистанционными помощниками врачей

Здравоохранение 14.09.2021 13:01
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14.09.2021 13:01


В комитете здравоохранения Волгоградской области предоставили список 19 поликлиник, где заработала служба «Дистанционный помощник врача». В этот переченm, сообщает ИА "Высота 102",  вошли:
1. ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ"
2. ГБУЗ "Светлоярская центральная районная больница"
3. ГУЗ "Клиническая поликлиника № 1"
4. ГУЗ "Поликлиника № 2" (ул. Металлургов, 8, ул. Кузнецова, 29 а, пр. Ленина, 145)
5. ГАУЗ "Клиническая поликлиника № 3" (ул. Советская, 23а, ул. Новороссийская, 26
6. ГУЗ "Поликлиника № 4"
7. ГУЗ "Поликлиника № 5"
8. ГУЗ "Клиническая поликлиника № 28" (ул. им. К.Симонова, 21, ул. Колпинская, 3/5)
9. ГУЗ "Поликлиника № 30"
10. ГБУЗ "Городская поликлиника № 5" (Волжский)
11. ГБУЗ "Городская больница № 2" (Волжский) 
12. ГБУЗ "Городская клиническая больница № 1 им. С.З.Фишера" (Волжский)
13. ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7"
14. ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3" (Волжский)
15. ГУЗ "Клиническая больница № 11"
16. ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15"
17. ГУЗ "Больница № 22"
18. ГУЗ "Детская клиническая поликлиника № 15" (ДПО № 1 пр. им. В.И.Ленина, 30, ДПО № 2 ул. Пархоменко, 19, ДПО № 3 пр. маршала Жукова, 173)
19. ГУЗ "Детская клиническая поликлиника № 31" (ул. им. Тулака, 2).
Напомним, ранее в облкомздраве сообщали о возобновлении работы дистанционных помощников врачей. В проекте задействован 71 волонтёр из Волгоградского государственного медицинского университета.
Волонтёры-медики  проводят ежедневный мониторинг амбулаторных больных, а также приглашают жителей на вакцинацию и углубленную диспансеризацию. Таким образом, студенты помогают действующим врачам поликлиник, дистанционно собирая информацию у пациентов о состоянии здоровья, — для этого разработаны специальные чек-листы, которые после заполнения передаются терапевтам для дальнейшей корректировки тактики лечения. Тем самым, увеличивается производительность труда: врач может принять больше пациентов в очном формате, а жителям можно не ходить лишний раз в поликлинику. В облкомздраве отметили, что волонтеры сами будут связываться с пациентами, которые находятся под наблюдением врачей. 
Напомним, впервые проект «Дистанционный помощник врача» стартовал в октябре 2020 года и завершился 28 февраля 2021-го. Тогда в проекте приняли участие около 200 студентов волонтёров-медиков, работавших в 15 поликлиниках Волгограда и Волжского, а также в Среднеахтубинской ЦРБ. Ежедневно осуществлялся мониторинг состояния порядка 1600 пациентов. 

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