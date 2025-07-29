Спорт

Волгоградский боксер Садыков завоевал серебро на Кубке Губернатора Воронежской области

Спорт 29.07.2025 07:25
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29.07.2025 07:25


В Воронеже состоялись Всероссийские соревнования по боксу «Кубок Губернатора Воронежской области А.В. Гусева, посвященные памяти погибших участников СВО» среди мужчин. По данным пресс-службы Училища олимпийского резерва, волгоградский боксер Михаил Садыков завоевал серебряную медаль по итогам турнира, который проходил в рамках чемпионата вооруженных сил РФ.  

В крупных соревнованиях сразились более 150 боксеров в возрасте от 19 до 40 лет из 38 субъектов РФ. Почетными гостями спортивного мероприятия стали чемпион мира по боксу и заслуженный мастер спорта России Денис Лебедев (на фото слева) и четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжёлом весе Федор Емельяненко (на фото справа).

В категории до 80 кг Садыков (на фото в центре) в стартовом поединке оказался сильнее тамбовчанина Серафима Ермакова. В четвертьфинале наш боксер одолел Данилу Чернявского из Белгорода. В полуфинале также единогласным решением судей Михаил выиграл у Раджаба Раджабова из Москвы. Только в решающем бою победную серию Садыкова прервал Андрей Косенков из Санкт-Петербурга. Таким образом, представитель Северной столицы праздновал успех со счетом 5:0 и завоевал золотую награду турнира, а Садыков стал вторым и увез из Воронежа серебряную медаль.

Еще один волгоградец Дмитрий Скрипкин после победы в стартовом поединке над Владимиром Овцыновым из Липецка в весе до 71 кг дошел до четвертьфинала соревнований, где уступил будущему триумфатору состязаний Артуру Кулакову из Пскова. Никита Корецкий в весовой категории до 75 кг в первом же раунде (1/8 финала) проиграл единогласным решением судей воронежскому сопернику Даниилу Кравцову.

Отметим, Садыков, Скрипкин и Корецкий являются представителями волгоградского Училища олимпийского резерва.

Фото: «УОР имени А. И. Родимцева» /vk.com

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