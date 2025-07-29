Девять поездов задерживаются из-за ЧП на железной дороге в Сальске





В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА в ночь на 29 июля была нарушена работа контактной сети на станции Сальск. В связи с происшествием сообщается о задержке девяти поездов.

Известно, что кроме повреждения контактной сети повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк – Кисловодск.

– Пассажиры поезда были эвакуированы.По предварительным данным, пострадавших нет.Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда.Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд, – говорится в официальном сообщении транспортной компании.

Движение поездов через станцию Сальск приостановлено. В настоящее время задерживаются 9 поездов АО «ФПК»:

№ 59 Новокузнецк – Кисловодск

№ 523 Екатеринбург – Адлер

№ 255 Челябинск – Новороссийск

№ 509 Казань – Новороссийск

№ 524 Адлер – Екатеринбург

№ 358 Имеретинский Курорт – Уфа

№ 254 Новороссийск – Уфа

№ 98 Кисловодск – Тында

№ 202 Анапа – Красноярск

Информацию о фактическом движении поездов можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00(звонок из любой точки России бесплатный).