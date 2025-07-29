Движение поездов через Волгоград возобновили после атаки БПЛА под Ростовом

Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за последствий падения обломков БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход повреждённого участка.
По информации РЖД, в настоящее время ведутся работы по ремонту контактной сети.
Ранее, напомним, сообщалось о ночном происшествии в Ростовской области. Известно, что кроме повреждения контактной сети было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк – Кисловодск. По предварительным данным, пострадавших нет. Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд.
Сбои в движении коснулись 9 поездов АО «ФПК»:
• № 59 Новокузнецк – Кисловодск
• № 523 Екатеринбург – Адлер
• № 255 Челябинск – Новороссийск
• № 509 Казань – Новороссийск
• № 524 Адлер – Екатеринбург
• № 358 Имеретинский Курорт – Уфа
• № 254 Новороссийск – Уфа
• № 98 Кисловодск – Тында
• № 202 Анапа – Красноярск.