В Михайловке девочка провалилась в колодец

Происшествие случилось накануне, 28 июля, во дворе дома по улице Республиканская, 36 в Михайловке Волгоградской области. По словам очевидцев, девочка наступила на крышку колодца и провалилась. Ребенок отделался ссадинами.
Свидетели происшествия рассказали, что крышка колодца была, на первый взгляд, закрыта. Однако, когда взрослые, которые вытащили девочку, стали ее осматривать, выяснилось, что у нее нет ограничителей.
Очевидцы позвонили в водоканал и городскую диспетчерскую службу, от госпитализации подросток отказался.
Между тем, жители Михайловки сообщают и о других опасных дырах в городских дворах. Например, на улице Некрасова, 24 рядом с колодцем зияет яма, в которую могут провалиться не только дети, но и взрослые.
Видео Online 34/Михайловка t.me