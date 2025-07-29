Происшествия

В Михайловке девочка провалилась в колодец

Происшествия 29.07.2025 08:31
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29.07.2025 08:31




Происшествие случилось накануне, 28 июля, во дворе дома по улице Республиканская, 36 в Михайловке Волгоградской области. По словам очевидцев, девочка наступила на крышку колодца и провалилась. Ребенок отделался ссадинами.

Свидетели происшествия рассказали, что крышка колодца была, на первый взгляд, закрыта. Однако, когда взрослые, которые вытащили девочку, стали ее осматривать, выяснилось, что у нее нет ограничителей. 

Очевидцы позвонили в водоканал и городскую диспетчерскую службу, от госпитализации подросток отказался. 


Между тем, жители Михайловки сообщают и о других опасных дырах в городских дворах. Например, на улице Некрасова, 24 рядом с колодцем зияет яма, в которую могут провалиться не только дети, но и взрослые. 

Видео Online 34/Михайловка t.me

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