Происшествия 14.09.2021 11:26
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14.09.2021 11:26
В массовой подделке официальных документов о прохождении вакцинации от COVID-19 подозревают 21-летнюю сотрудницу одного из медицинских учреждений Волжского Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Волжскому установили, что подозреваемая за денежное вознаграждение вносила в медицинскую документацию недостоверные сведения о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, граждане получали сертификаты о вакцинации без фактического введения вакцины.
По имеющейся информации, количество обратившихся к подозреваемой граждан составляет 14 человек. Их точное число будет установлено в ходе расследования. Женщина созналась в содеянном.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях). Сотрудниками полиции также будет дана правовая оценка действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами. В случае установления фактов использования поддельных документов они также будут привлечены к ответственности, сообщает главк МВД.
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