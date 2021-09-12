Пропуск по QR-кодам не привлек болельщиков на «Волгоград Арену»





На матче «Ротора» и тольяттинского «Акрона», который накануне прошел на «Волгоград Арене», присутствовали всего 1089 зрителей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на протокол ФНЛ. Между тем, напомним, Роспотребнадзор разрешил пройти на стадион сначала пятистам, а потом трем тысячам болельщиков, но при наличии QR-кодов и сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом стало известно вечером, накануне матча. Этот факт также мог стать причиной того, что была реализована всего треть билетов. Однако болельщики в социальных сетях крайне негативно отнеслись к идее пропуска на стадион только привитых зрителей. В качестве основного аргумента они приводят вместимость стадиона на 45 тысяч зрителей. По их мнению, размеры спортивного объекта вполне позволяют находиться на трибунах в том числе и непривитым болельщикам без риска заражения для других.

Фото СК "Ротор" ВК.