Под Волгоградом сгорело 105 тонн сена

Происшествия 12.09.2021 11:36
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12.09.2021 11:36
Крупный пожар тушили ночью в поселке Звездный в Среднеахтубинском районе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 01:34 поступило сообщение о возгорании в поселке на улице Придорожная 105 тонн сена. Пожарные расчеты боролись с огнем больше двух часов. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания пока не установлена.
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