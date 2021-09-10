Бочки с марихуаной изъяли силовики в Волгоградской области

Происшествия 10.09.2021 10:20
0
10.09.2021 10:20
Сотрудники УФСБ и полиции задержали жителя Волгоградской области по подозрению в производстве и попытке сбыта крупной партии растительного наркотика. Как сообщили в УФСБ России по Волгоградской области, житель Дубовского района занимался культивированием конопли на своем земельном участке. Растение он использовал для изготовления наркотических веществ. В ходе осмотра на территории участка в хозпостройках были обнаружены и изъяты две бочки с каннабисом (марихуаной) общей массой более 21 килограмма.
По материалам УФСБ России по Волгоградской области следователями ГСУ ГУ МВД России по региону в отношении задержанного возбужденно уголовное дело. Подозреваемого по решению суда заключили под стражу.
Реклама
В Волгограде на пешеходном переходе задавили молодую женщину10.09.2021 11:07
Происшествия 10.09.2021 11:07
«Кабина всмятку»: мужчина и девушка чудом выжили в жутком ДТП в Волгограде10.09.2021 09:31
Происшествия 10.09.2021 09:31
Из речки в Волгоградской области с 5-метровой глубины достали рухнувшую с обрыва «Ниву»10.09.2021 08:17
Происшествия 10.09.2021 08:17
«Лучше умереть дома»: 81-летняя волгоградка с ковидом два часа ждала транспортировки в больницу на берегу Волги09.09.2021 20:53
Происшествия 09.09.2021 20:53
Пассажир автобуса устроил дебош и напал на полицейских под Волгоградом09.09.2021 14:26
Происшествия 09.09.2021 14:26
Пенсионерка пострадала от резкого движения трамвая в Волгограде09.09.2021 10:23
Происшествия 09.09.2021 10:23
В парке Волгоградской области вандалы оторвали голову у зайца09.09.2021 09:09
Происшествия 09.09.2021 09:09
Банда колесивших по России разбойников попалась полицейским в Волгограде08.09.2021 12:59
Происшествия 08.09.2021 12:59
Сторож в Волгоградской области устроил стрельбу на арбузной бахче08.09.2021 11:04
Происшествия 08.09.2021 11:04
В Урюпинске женщина-водитель после ДТП оказалась с травмами в цветочной клумбе08.09.2021 10:46
Происшествия 08.09.2021 10:46
В волгоградской больнице скончался обварившийся на заводе рабочий07.09.2021 17:21
Происшествия 07.09.2021 17:21
Под Волгоградом силовики нашли запретные плантации (ВИДЕО)07.09.2021 15:07
Происшествия 07.09.2021 15:07
Самолет из Москвы из-за неполадки кружил над Волгоградом07.09.2021 14:10
Происшествия 07.09.2021 14:10
Катер с волгоградскими туристами сломался и дрейфует в Каспийском море07.09.2021 13:57
Происшествия 07.09.2021 13:57
В Волжском пассажирка такси попала в больницу из-за водителя-нарушителя07.09.2021 11:22
Происшествия 07.09.2021 11:22
Реклама