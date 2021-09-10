Бочки с марихуаной изъяли силовики в Волгоградской области





Сотрудники УФСБ и полиции задержали жителя Волгоградской области по подозрению в производстве и попытке сбыта крупной партии растительного наркотика. Как сообщили в УФСБ России по Волгоградской области, житель Дубовского района занимался культивированием конопли на своем земельном участке. Растение он использовал для изготовления наркотических веществ. В ходе осмотра на территории участка в хозпостройках были обнаружены и изъяты две бочки с каннабисом (марихуаной) общей массой более 21 килограмма.

По материалам УФСБ России по Волгоградской области следователями ГСУ ГУ МВД России по региону в отношении задержанного возбужденно уголовное дело. Подозреваемого по решению суда заключили под стражу.



