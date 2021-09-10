Происшествия

Бочки с марихуаной изъяли силовики в Волгоградской области

Происшествия 10.09.2021 10:20
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10.09.2021 10:20


Сотрудники УФСБ и полиции задержали жителя Волгоградской области по подозрению в производстве и попытке сбыта крупной партии растительного наркотика. Как сообщили в УФСБ России по Волгоградской области, житель Дубовского района занимался культивированием конопли на своем земельном участке. Растение он использовал для изготовления наркотических веществ. В ходе осмотра на территории участка в хозпостройках были обнаружены и изъяты две бочки с каннабисом (марихуаной) общей массой более 21 килограмма.
По материалам УФСБ России по Волгоградской области следователями ГСУ ГУ МВД России по региону в отношении задержанного возбужденно уголовное дело. Подозреваемого по решению суда заключили под стражу. 

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