В Волжском отправили в колонию организатора финансовой пирамиды за обман 195 человек

Расследования 09.09.2021 16:25
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09.09.2021 16:25
Волжский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя, который признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Подсудимый являлся одним из учредителей коммандитного товарищества, которое длительное время действовало на территории города и имело хорошую репутацию. При этом под видом услуг проверенной временем компании мужчина начал заключать договоры с гражданами от своего имени в качестве индивидуального предпринимателя.
Однако полученные от населения денежные средства волжанин тратил на собственные нужды, выплачивая на первоначальном этапе часть процентов по принципу финансовой пирамиды – за счет средств новых клиентов.
В дальнейшем, после наступления сроков исполнения обязательств, денежные средства гражданам он не возвратил. Всего потерпевшими по уголовному делу признано 195 человек, которым в период времени с 30 августа 2011 года по 1 октября 2018 года причинен ущерб на сумму порядка 50 млн рублей. Вину мужчина не признал.
Расследование уголовного дела проводилось ГУ МВД России по Волгоградской области.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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