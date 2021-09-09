Расследования

В Волжском отправили в колонию организатора финансовой пирамиды за обман 195 человек

Расследования 09.09.2021 16:25
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09.09.2021 16:25


Волжский городской суд  огласил приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя, который признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Подсудимый являлся одним из учредителей коммандитного товарищества, которое  длительное время действовало  на территории города и имело хорошую репутацию. При этом под видом услуг проверенной временем компании мужчина начал  заключать  договоры с гражданами от своего имени в качестве индивидуального предпринимателя.
Однако полученные от населения денежные средства волжанин  тратил на собственные нужды, выплачивая на первоначальном этапе часть процентов по принципу финансовой пирамиды – за счет средств новых клиентов.
В дальнейшем,  после наступления сроков исполнения обязательств, денежные средства гражданам он не возвратил. Всего потерпевшими по уголовному делу признано 195 человек, которым в период времени с 30 августа 2011 года по 1 октября 2018 года причинен ущерб на сумму порядка 50 млн рублей. Вину мужчина не признал.
Расследование уголовного дела проводилось ГУ МВД России по Волгоградской области.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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