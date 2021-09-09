



Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя Самары, по вине которого погибла его супруга и пострадал еще один человек. Трагедия произошла 14 декабря 2019 года в Дубовском районе в третьем часу ночи. «TOYOTA LAND CRUISER 200» под управлением мужчины двигалась по дороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». В салоне также находились супруга и дочь водителя.

В нарушение правил дорожного движения мужчина ехал со скоростью 178 км/ч, в связи с чем, с учетом темного времени суток не проконтролировал дорожную ситуацию и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ 330210», который двигался в попутном направлении.





Как пояснила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в ДТП погибла 54-летняя супруга обвиняемого. 41-летнему пассажиру «ГАЗ 330210» был причинен тяжкий вред здоровью. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.

Уголовное дело направлено прокуратурой региона в Дубовский районный суд Волгоградской области. Санкция ч.3 ст.264 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото: прокуратуры Волгоградской области