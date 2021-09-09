В Волгограде запланировали ремонт 19 улиц в 2022 году

Общество 09.09.2021 11:34
0
09.09.2021 11:34
Муниципалитет начал подготовку к дорожно-строительному сезону следующего года. На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по определению подрядных организаций, которые выполнят комплексное обновление первых 19 дорожных объектов на территории Волгограда. Подведение итогов торгов намечено на 17 сентября, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
В новом перечне объектов городской инфраструктуры – почти два десятка улиц, расположенных в четырех районах областного центра. Большая часть дорог включена в список по запросам волгоградцев. Так, в Ворошиловском районе планируется привести в порядок ул. Котлубанскую и Моздокскую. Обе улицы расположены в районах плотной застройки и имеют важное значение для жителей как выезды на основные городские дороги.
В Советском районе в следующем году техника и рабочие выйдут на ул. Аджарскую, Армянскую, а также новое покрытие будет уложено на автодороге от ул. Казахской до ул. Тбилисской и проезде, ведущем к ст. Ельшанка.
В Кировском районе для реновации 2022 года определены также 4 объекта – ул. Губкина, местный проезд по ул. 64-й Армии, а также дороги, ведущие к источнику «Ергенинский» и к пос. Веселая Балка. Общая площадь восстановленного покрытия здесь составит свыше 52 тысяч квадратных метров.
Сразу на 9 объектах уличной сети Красноармейского района Волгограда общей площадью порядка 63 тысяч квадратных метров планируется начать работы будущей весной. С наступлением благоприятных погодных условий исполнители приступят к восстановлению покрытия на ул. Петропавловской, участке б-ра им. Энгельса от пр. Героев Сталинграда до Сарептского затона, проведут обновление ул. 2-й Караванной, а также заменят старое асфальтовое полотно на ул. им. Черепановых, Палласовской, Доценко, нечетной стороне ул. Удмуртской. Кроме того, будут восстановлены дороги от ул. Дж. Лондона до грузового причала пос. Татьянка-2 и от ул. Дж. Лондона до ул. Вилянской.
Практика проведения электронных торгов задолго до наступления следующего года успешно применяется в Волгограде на протяжении последних лет. Заблаговременно проведенные процедуры по определению исполнителей муниципальных контрактов позволят подрядным организациям качественно подготовится к предстоящему дорожно-строительному сезону, обновить технику, закупить материалы и топливо, а также повысить квалификацию сотрудников, чтобы приступить к работам уже ранней весной с наступлением благоприятных погодных условий, пояснили в мэрии.
Реклама
Фонтан забил в подъезде многоквартирного дома в Волгограде09.09.2021 14:08
Общество 09.09.2021 14:08
На миллион рублей оштрафованы детские лагеря в Волгоградской области за ковидные нарушения09.09.2021 13:47
Общество 09.09.2021 13:47
Проблемы с «Молоком»: брошенный магазин не дает покоя жильцам пятиэтажки в Волгограде09.09.2021 11:20
Общество 09.09.2021 11:20
Первая модельная библиотека Волжского готова к открытию09.09.2021 09:40
Общество 09.09.2021 09:40
В Волгоградской области солярка подешевела на 3 копейки09.09.2021 08:10
Общество 09.09.2021 08:10
Волгоградский облсуд поставил точку в споре главврача и защитника прав пациентов08.09.2021 20:15
Общество 08.09.2021 20:15
«Пескарь» из Крыма будет убирать пляжи Волжского08.09.2021 19:13
Общество 08.09.2021 19:13
Цифра в зачете: «Ростелеком» запускает онлайн-курс «Цифровое образование» для студентов крупнейших вузов Юга России08.09.2021 18:56
Общество 08.09.2021 18:56
Члена ТИК в Волгоградской области отстранили от работы из-за отказа прививаться08.09.2021 18:01
Общество 08.09.2021 18:01
В Волгограде многодетную мать лишили пособия из-за поддержки ребенка-инвалида08.09.2021 17:31
Общество 08.09.2021 17:31
Регоператор в Волгограде опроверг обвинения главы Росприроднадзора08.09.2021 16:10
Общество 08.09.2021 16:10
Волгоградский губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС08.09.2021 15:09
Общество 08.09.2021 15:09
Суточная смертность от коронавируса выросла в Волгоградской области08.09.2021 15:00
Общество 08.09.2021 15:00
Владелец бара, где избили диджея, лишился второго кафе в Волгограде08.09.2021 14:40
Общество 08.09.2021 14:40
В Волгоградской области проверят цены на стройматериалы по поручению ФАС08.09.2021 14:07
Общество 08.09.2021 14:07
Реклама