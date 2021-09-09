В Волгограде запланировали ремонт 19 улиц в 2022 году





Муниципалитет начал подготовку к дорожно-строительному сезону следующего года. На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по определению подрядных организаций, которые выполнят комплексное обновление первых 19 дорожных объектов на территории Волгограда. Подведение итогов торгов намечено на 17 сентября, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

В новом перечне объектов городской инфраструктуры – почти два десятка улиц, расположенных в четырех районах областного центра. Большая часть дорог включена в список по запросам волгоградцев. Так, в Ворошиловском районе планируется привести в порядок ул. Котлубанскую и Моздокскую. Обе улицы расположены в районах плотной застройки и имеют важное значение для жителей как выезды на основные городские дороги.

В Советском районе в следующем году техника и рабочие выйдут на ул. Аджарскую, Армянскую, а также новое покрытие будет уложено на автодороге от ул. Казахской до ул. Тбилисской и проезде, ведущем к ст. Ельшанка.

В Кировском районе для реновации 2022 года определены также 4 объекта – ул. Губкина, местный проезд по ул. 64-й Армии, а также дороги, ведущие к источнику «Ергенинский» и к пос. Веселая Балка. Общая площадь восстановленного покрытия здесь составит свыше 52 тысяч квадратных метров.

Сразу на 9 объектах уличной сети Красноармейского района Волгограда общей площадью порядка 63 тысяч квадратных метров планируется начать работы будущей весной. С наступлением благоприятных погодных условий исполнители приступят к восстановлению покрытия на ул. Петропавловской, участке б-ра им. Энгельса от пр. Героев Сталинграда до Сарептского затона, проведут обновление ул. 2-й Караванной, а также заменят старое асфальтовое полотно на ул. им. Черепановых, Палласовской, Доценко, нечетной стороне ул. Удмуртской. Кроме того, будут восстановлены дороги от ул. Дж. Лондона до грузового причала пос. Татьянка-2 и от ул. Дж. Лондона до ул. Вилянской.

Практика проведения электронных торгов задолго до наступления следующего года успешно применяется в Волгограде на протяжении последних лет. Заблаговременно проведенные процедуры по определению исполнителей муниципальных контрактов позволят подрядным организациям качественно подготовится к предстоящему дорожно-строительному сезону, обновить технику, закупить материалы и топливо, а также повысить квалификацию сотрудников, чтобы приступить к работам уже ранней весной с наступлением благоприятных погодных условий, пояснили в мэрии.



