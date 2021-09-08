Телеком 08.09.2021 12:53 Реклама
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08.09.2021 12:53 Реклама
На старте нового учебного года в Волгоградской области самыми популярными смартфонами для школьников стали Samsung Galaxy M12 и Samsung Galaxy A12. В собственных салонах Билайн в Волгоградской области эти модели - лидеры продаж благодаря привлекательным характеристикам моделей (демократичная цена, емкая батарея и большой объем памяти), а также возможностью сэкономить на покупке при сдаче старых гаджетов и получении скидки вместе с пакетом связи в подарок* .
Для того, чтобы у школьников гаджет оставался как новый, при покупке родители чаще выбирают аппаратное нанесение полиуретановой плёнки (технология ArmorJack), которое обеспечивает более высокую степень защиты от повреждений.
Помимо смартфонов волгоградцы также покупали для детей умные часы с пакетом связи в подарок (например, умные часы «Кнопка Жизни Aimoto Start» оснащены web-камерой и кнопкой SOS -оповещения), портативные колонки для более комфортных занятий онлайн, а также GPS-трекеры, которые помогают (особенно младшим школьникам) не терять свои вещи.
«Для того, чтобы оставаться на связи с детьми, мы не только постоянно улучшаем качество связи в Волгоградской области, но и предлагаем выгодные семейные тарифы. Один из главных плюсов при их подключении – на счету мобильного телефона ребенка всегда будет положительный баланс, - прокомментировал директор Волгоградского отделения Билайн Денис Долгов. - С началом учебного года и делового сезона объем потребляемого трафика в вырастает на 10-15%. Наша сеть успешно справляется со всеми нагрузками. Скорость мобильного интернета позволяет абонентам пользоваться любыми онлайн сервисами в комфортном режиме, например, смотреть образовательные видео или проходить онлайн курсы».
*Акция проводится с 11 августа 2021 года по 19 сентября 2021 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна по адресу beeline.ru.
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