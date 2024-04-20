Исторический детектив «Операция «Карпаты» выйдет на Wink 25 апреля





Накануне Дня Победы онлайн-кинотеатр Wink.ru традиционно представляет военно-историческую премьеру. Два непримиримых врага вынуждены объединиться, чтобы обезвредить бандитское подполье в послевоенных Карпатах. 25 апреля 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru выйдут все восемь серий военно-исторического детектива «Операция «Карпаты» (16+). «Операция «Карпаты» пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Фишер», «Балет», «‎Библиотекарь»‎ и другие). Телепремьера сериала состоится на канале РЕН ТВ.

Главные роли исполнили Владимир Веревочкин («Летчик», «Игра на выживание»), Александр Лойе («Зверобой», «Челюскин. Первые»), Олег Фомин («ГДР», «СМЕРШ. Продолжение»), Мария Лисовая («СМЕРШ. Продолжение») и Екатерина Волкова («Начальник разведки»). Сценарий написал Андрей Житков — автор успешной шпионской политической драмы «ГДР» ‎(16+) и криминального детектива «Зло» (16+).

Сюжет основан на реальных событиях. 1949 год, Карпаты. Две полные противоположности — оперативник-лейтенант Вороновский и вор-рецидивист Чума — после трагической гибели опытнейшего внедренца майора Леснова вынуждены вместе пойти на сложнейшее задание. Им необходимо проникнуть в бандподполье, чтобы предотвратить крупные теракты против советских и партийных деятелей, внутренних войск и местного населения.

При подготовке к съемкам команда изучала в архивах официальные документы, личные дневники и письма участников.

— Благодаря им мы смогли почерпнуть атмосферу тех событий, да и вообще почувствовать, что там происходило. Верю, что зрителю будет интересно смотреть сериал, ведь в нем есть и динамичное развитие событий, и неожиданные ходы. Спасибо нашему автору сценария Андрею Житкову, который умеет делать захватывающие истории, — рассказал продюсер сериала Ярослав Нуварьев.

— Меня эта история захватила, когда я только начал читать сценарий, потому что эта она прежде всего человеческая, а взаимоотношения людей всегда интересны — особенно в той ситуации, в которой оказываются наши герои. Мой герой Чума — персонаж неоднозначный. Его нельзя назвать идейным борцом, он преследует свои интересы — вернуться домой побыстрее. Тем не менее во время испытаний, которые выпадают Чуме и Ворону, между ними завязывается некое подобие дружбы. Перед началом съемок я консультировался с “авторитетными людьми”, которые этой темой владеют в совершенстве — и блатной феней, и картежными приемами. Всегда интересно играть персонажа, который имеет с тобой мало общего. При этом, мне кажется, снимаясь в кино о войне, важно относиться к теме с уважением, думать, что бы сказали твои предки, посмотрев этот фильм, — отметил актер Александр Лойе, сыгравший вора-рецидивиста Чуму.

Съемки сериала охватили несколько регионов: начались в Пермском крае, в мемориальном музее-заповеднике истории политических репрессий «Пермь-36», на аэродроме «Фролово» и в Каменном городе, а продолжились в Касимове Рязанской области и завершились в Москве.

В сериале также снимались Алексей Шевченков, Алексей Гришин, Юрий Нифонтов, Сослан Фидаров и другие.

Фото ПАО «Ростелеком».

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