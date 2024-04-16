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Клиенты Tele2 посетят музеи за минуты

Телеком 16.04.2024 11:23
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16.04.2024 11:23


Оператор снова предлагает абонентам обменять накопленные минуты на билеты в музеи. С 15 апреля клиенты оператора могут воспользоваться акцией и посетить более 40 музеев в 15 городах России от Владивостока до Калининграда. В Волгограде к акции «Культурный обмен» присоединятся 2 популярных музея. 
Tele2 поддерживает стремление своих клиентов участвовать в мероприятиях в сфере культуры, интересоваться искусством и проводить время в музеях. Следуя концепции «минуты – новая валюта», оператор снова проводит акцию «Культурный обмен» и предлагает абонентам конвертировать их в билеты в музеи. В прошлом году клиенты активно пользовались предложением и поменяли более 20 млн минут.
В этом году Tele2 запускает акцию в 15 городах России: в Волгограде, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Перми, Владивостоке, Новосибирске, Челябинске, Воронеже, Иркутске и Улан-Удэ. С 15 апреля по 19 мая 2024 года обменять накопленные минуты на билеты можно в более чем 40 музеях, а воспользоваться полученными промокодами и посетить выбранные места – до 2 июня.При этом акция доступна не только жителям городов-участников, но и абонентам других регионов. Так, Tele2 предлагает клиентам путешествовать и изучать культурную жизнь посещаемых мест.
В Волгограде для клиентов оператора откроют двери Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И. Машкова и историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта». 
Оператор значительно расширил список партнеров: теперь доступны картинные галереи, центры цифрового искусства, исторические и краеведческие музеи, музеи-заповедники, планетарии и океанариумы. В мае Tele2 запустит «Культурный обмен» и в Москве.Обменять накопленные минуты можно в приложении «Мой Tele2» – подробности использования полученных промокодов в каждом конкретном музее можно узнать на сайте  оператора.
Фото Tele2
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