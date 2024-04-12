Телеком

ВкусВилл подключил «Этикетку» от билайн бизнес

Телеком 12.04.2024 16:28 Реклама
0
12.04.2024 16:28 Реклама


Бренд продуктов для здорового питания использует сервис идентификации вызовов, чтобы дозваниваться до кандидатов на вакансии.
Сервис «Этикетка» от билайн бизнес находит новые сферы применения: торговая сеть и сервис доставки ВкусВилл подключил услугу для идентификации звонков на телефонах абонентов сети билайн, чтобы специалисты по работе с персоналом могли эффективнее дозваниваться до потенциальных сотрудников.
Сервис «Этикетка» от билайн бизнес позволяет показывать на экране телефона не только номер вызывающего абонента, но и дополнительную информацию, например, название компании и цель звонка. Что именно увидят абоненты, определяет компания-заказчик по согласованию с билайном. При этом оператор проводит премодерацию, чтобы снизить риски мошенничества и повысить безопасность для вызываемых абонентов. Сервис работает внутри и вне сети билайн при наличии технических возможностей и соглашения с другим оператором.
ВкусВилл подключил «Этикетку» от билайн на городские номера другого оператора, чтобы повысить эффективность обзвона кандидатов на вакансии. Когда кандидату поступает звонок из службы персонала, на экране телефона абонента билайн появляется номер телефона и надпись «ВкусВилл» или VkusVill. Порядок и возможность отображения информации из «Этикетки» зависят от настроек устройства вызываемого абонента и использования услуг АОН, антиАОН.
— Сегодня многие люди не подходят к телефону, если звонит незнакомый номер, потому что опасаются мошенников. Чтобы не упустить хорошего кандидата, специалисты по найму могут написать в мессенджеры или на электронную почту. Но это требует больше времени: определить альтернативный канал коммуникации, направить сообщение, дождаться ответа. Благодаря «Этикетке» от билайн бизнес ситуация меняется: наши сотрудники дозваниваются до кандидатов быстрее и чаще, а разговор строится более доверительно уже с первых фраз, — рассказывает Кристина Чижова, ведущий специалист по подбору персонала ВкусВилл.
— Сегодня сервис «Этикетка» используют уже более 200 крупных компаний, в том числе банки, страховые, маркетплейсы, службы доставки. И мы очень рады, что «Этикетка» находит новые сферы применения в дополнение к продажам и клиентскому сервису. ВкусВилл, по нашему мнению, умеет выстраивать доверительные коммуникации. Теперь телефонная часть этих коммуникаций стала ещё более технологичной и узнаваемой с брендированными вызовами от билайн бизнес, — комментирует Антон Воронин, руководитель направления дирекции по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО «ВымпелКом».
Изображение от Freepik
Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
11.04.2024 16:48 Реклама
Телеком 11.04.2024 16:48 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.04.2024 13:30 Реклама
Телеком 10.04.2024 13:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.04.2024 10:50 Реклама
Телеком 09.04.2024 10:50 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.04.2024 17:06 Реклама
Телеком 05.04.2024 17:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.04.2024 13:38 Реклама
Телеком 05.04.2024 13:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.04.2024 14:32
Телеком 04.04.2024 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.04.2024 10:21 Реклама
Телеком 04.04.2024 10:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.04.2024 13:10
Телеком 03.04.2024 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.04.2024 11:42 Реклама
Телеком 02.04.2024 11:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.03.2024 15:20 Реклама
Телеком 29.03.2024 15:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.03.2024 13:28 Реклама
Телеком 29.03.2024 13:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.03.2024 14:26
Телеком 28.03.2024 14:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.03.2024 12:09 Реклама
Телеком 28.03.2024 12:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.03.2024 15:18 Реклама
Телеком 20.03.2024 15:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.03.2024 16:29 Реклама
Телеком 19.03.2024 16:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:59
Председатель Поволжского банка Сбербанка и губернатор обсудили в Волгограде перспективы сотрудничестваСмотреть фотографии
16:55
«Я гадости не писал»: суд отклонил иски обидевшихся из-за поста в Telegram директоров школ КотовоСмотреть фотографии
16:55
На риск-саммите Сбера аграрии обсудили особенности зернотрейдинга и сделок по приобретению активовСмотреть фотографии
16:40
«Они не слушались»: в Волгограде водителя иномарки наказали за торчащих из окон пассажировСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
В Волгограде вывезли 500 тонн мусора с незаконных свалокСмотреть фотографии
16:28
ВкусВилл подключил «Этикетку» от билайн бизнесСмотреть фотографии
16:25
Волгоградка потратила миллион на магические ритуалы в WhatsAppСмотреть фотографии
16:07
В Ленинске вдове погибшего на СВО Андрея Жданова передали орден МужестваСмотреть фотографии
15:50
«Там все время горит камыш»: на юге Волгограда тушат поликлиникуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
На севере Волгограда ликвидируют крупный ландшафтный пожар – фотоСмотреть фотографии
15:00
Пенсионера осудили за нападение с ножницами в приюте для бездомных под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:52
В селе Волгоградской области запустили построенный на деньги фермера газопроводСмотреть фотографии
14:15
Производственно-логистический комплекс в Волгограде стал центром притяжения для экспертовСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде на ул. Латошинской насмерть сбили женщинуСмотреть фотографии
14:03
На пр. Ленина в Волгограде водитель Skoda подбил автобус и PeugeotСмотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом разыскивают хуторянина в куртке с красными полоскамиСмотреть фотографии
13:01
Детский омбудсмен Львова-Белова прибыла в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде зачинщик драки в автобусе №21 останется в СИЗО до 2 июняСмотреть фотографии
12:34
Очень пьяного, но честного угонщика задержали полицейские в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:31
Стало известно о состоянии избитого в автобусе подростками волгоградцаСмотреть фотографии
12:08
На кладбищах в Волгограде наведут порядок перед ПасхойСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде новая банда подростков избила двоих мужчин в автобусеСмотреть фотографии
11:29
Пострадавшая в ДТП с Renault Duster школьница остается в реанимацииСмотреть фотографии
11:04
Волгоградца на электросамокате сбила Skoda RapidСмотреть фотографии
10:47
В ЦПКиО студенты под гимн в исполнении Shaman празднуют День космонавтикиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Чиновники и члены Экосовета провели 4-часовое совещание на борту Ан-2Смотреть фотографии
10:17
Бочаров осмотрел дорожные пылесосы и пригрозил УК-«грязнулям» в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области КАМАЗ на встречке раздавил «десятку»: двое погиблиСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде похоронили погибшего в 2023 году на СВО Степана ЧернявскогоСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде предприниматель «оживлял» просроченную сметануСмотреть фотографии
 