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В одном пакете выгодно: «Ростелеком» объединил цифровые услуги и мобильную связь

Телеком 24.04.2024 14:30 Реклама
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24.04.2024 14:30 Реклама


«Ростелеком» в Год семьи запустил специальный пакетный тариф, который объединил несколько цифровых услуг и мобильную связь. По данным социологического исследования, ежедневно более 90% россиян разного возраста пользуются интернетом, при этом 50% – более 4 часов в день. Тариф «Семейный» призван сделать это времяпровождение комфортным и экономичным.  При подключении семейного пакета выгода от снижения затрат на цифровые услуги составит до 60%.
Пакетный тариф «Семейный»  оплачивается с единого лицевого счета и управляется через личный кабинет, привязанный к основному номеру телефона абонента. По условиям тарифа подключиться бесплатно в единую группу могут до пяти пользователей, которые получат безлимитный домашний интернет последнего поколения со скоростью 100 Мбит/с, 2 тыс. минут сотовой связи, доступ к социальным сетям и мессенджерам без ограничений, а также 500 СМС-сообщений и возможность совершать бесплатные исходящие вызовы по России на номера «Ростелекома».
В тариф «Семейный» входит и подписка на популярный умный развлекательный сервис Wink. Wink содержит медиаконтент высокого качества на все вкусы и для разных возрастов, который включает в себя 400 каналов интерактивного телевидения и более 80 000 фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра. 
— Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Поэтому пакетные предложения «Ростелекома», объединяющие популярные услуги, пользуются спросом среди волгоградцев. В чем их привлекательность? Первое — это экономия, что важно для семейного бюджета. Каждая услуга по отдельности стоит дороже. И второе — можно выбрать индивидуальное наполнение пакета и установить свои лимиты по каждой услуге, — отметил Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Для новых абонентов «Ростелеком» предусмотрел 50% скидку на первые три месяца пользования пакетным тарифом «Семейный».
— Для нашей многодетной семьи новый тариф «Ростелекома» стал находкой. Не раздумывая поменяли провайдера и сразу почувствовали существенную экономию. У нас дети разных возрастов, интересы отличаются, но интернетом пользуются часто и подолгу. Да и мы с женой любим слушать аудиокниги, смотреть новинки кино. Так что год семьи для нас начался с приятного момента, — рассказала абонент из Волгограда Наталья Иванцова.
Получить информацию о тарифе «Семейный», а также о других предложениях «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте компании и по телефону 8 800 100 0 800.
Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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