В Волгоградской области вырос интерес к спорту

Телеком 23.04.2024 09:59
0
23.04.2024 09:59
Жители региона начали активнее следить за спортивными новостями. С начала года ежемесячный трафик на тематические интернет-ресурсы увеличился в 1,5 раза. О тренде сообщили аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений к 15 востребованным сайтам.
Как показывает bigdata оператора, в среднем на спортивные порталы ежедневно приходится около 290 ТБ данных из Волгоградской области. Этот объём можно сравнить с 25 тысячами прямых эфиров в разрешении для смартфона. В дни соревнований цифра взлетает в 3 раза. Как правило, жители региона узнают новости на «Матч‑ТВ», Sports.ru и Сhampionat.com — на эти ресурсы направлен максимум дата‑трафика из региона.
Среди российских клубов жители области отдают предпочтение футбольным. Ежемесячный трафик из региона на сайты ФК в 7 раз превосходит расход данных на интернет‑площадках хоккейных команд. Основной объём забирает местная команда, также волгоградцы с интересом следят за успехами «Краснодара» и «Зенита» из Санкт‑Петербурга.
В 2024 году внимательнее всего следили за спортивным событием в Волгоградской области 3 марта –в этот день прошел первый матч в сезоне между СК «Ротором» и ФК «Уфой» на «Волгоград Арене». Другой заметной датой стало 14 апреля, когда этот же волгоградский спортивный клуб бился с ростовской «Чайкой».
— Для волгоградцев футбол — часть жизни региона. На нашем стадионе регулярно проводятся товарищеские матчи разных уровней. А болельщики прокачивают больше 250 Гбайт данных в день игр. Однако не у всех есть возможность выезжать на встречи любимых команд. Тем важнее предоставлять качественную связь даже в отдаленных районах. В этом году мы запустили связь 4G в 42 небольших селах. Это позволяет еще большему числу абонентов следить за новостями спорта с максимальным комфортом, — отмечает Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560
Свет в интернет: протяженность ВОЛС билайна в Волгоградской области выросла на четверть22.04.2024 16:29 Реклама
Телеком 22.04.2024 16:29 Реклама
Исторический детектив «Операция «Карпаты» выйдет на Wink 25 апреля20.04.2024 12:40
Телеком 20.04.2024 12:40
Количество уникальных пользователей инвестиционных приложений за 2 года выросло в 2,4 раза19.04.2024 16:54
Телеком 19.04.2024 16:54
Виртуальный помощник Елена приблизилась к человеческим способностям18.04.2024 10:41 Реклама
Телеком 18.04.2024 10:41 Реклама
Знай, кто звонит: как технологии билайна помогают отличить оператора от мошенников17.04.2024 11:28 Реклама
Телеком 17.04.2024 11:28 Реклама
Клиенты Tele2 посетят музеи за минуты16.04.2024 11:23
Телеком 16.04.2024 11:23
ВкусВилл подключил «Этикетку» от билайн бизнес12.04.2024 16:28 Реклама
Телеком 12.04.2024 16:28 Реклама
Принцип «одного окна»: Tele2 поможет бизнесу упростить коммуникации с клиентами11.04.2024 16:48 Реклама
Телеком 11.04.2024 16:48 Реклама
Волгоградцы предпочли восстановленные iPhone другим брендам10.04.2024 13:30 Реклама
Телеком 10.04.2024 13:30 Реклама
Мошенничество и фейки: билайн представил фильм-расследование о рынке «серых» SIM09.04.2024 10:50 Реклама
Телеком 09.04.2024 10:50 Реклама
«Плати с билайн»: оператор перезапустил систему оплаты с баланса телефона05.04.2024 17:06 Реклама
Телеком 05.04.2024 17:06 Реклама
Под бдительным контролем: «Ростелеком» установил для волгоградского бизнеса 520 видеокамер05.04.2024 13:38 Реклама
Телеком 05.04.2024 13:38 Реклама
В парках и скверах Волгограда ускорили мобильный интернет04.04.2024 14:32
Телеком 04.04.2024 14:32
«Ростелеком» инвестировал в цифровое счастье клиентов 12,8 млрд рублей за 2023 год04.04.2024 10:21 Реклама
Телеком 04.04.2024 10:21 Реклама
Онлайн 24/7: клиенты Tele2 предпочитают цифровые каналы поддержки03.04.2024 13:10
Телеком 03.04.2024 13:10