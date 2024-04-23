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В Волгоградской области вырос интерес к спорту

Телеком 23.04.2024 09:59
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23.04.2024 09:59


Жители региона начали активнее следить за спортивными новостями. С начала года ежемесячный трафик на тематические интернет-ресурсы увеличился в 1,5 раза. О тренде сообщили аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений к 15 востребованным сайтам.  
Как показывает bigdata оператора, в среднем на спортивные порталы ежедневно приходится около 290 ТБ данных из Волгоградской области. Этот объём можно сравнить с 25 тысячами прямых эфиров в разрешении для смартфона. В дни соревнований цифра взлетает в 3 раза. Как правило, жители региона узнают новости на «Матч‑ТВ», Sports.ru и Сhampionat.com — на эти ресурсы направлен максимум дата‑трафика из региона.
Среди российских клубов жители области отдают предпочтение футбольным. Ежемесячный трафик из региона на сайты ФК в 7 раз превосходит расход данных на интернет‑площадках хоккейных команд. Основной объём забирает местная команда, также волгоградцы с интересом следят за успехами «Краснодара» и «Зенита» из Санкт‑Петербурга.
В 2024 году внимательнее всего следили за спортивным событием в Волгоградской области 3 марта –в этот день прошел первый матч в сезоне между СК «Ротором» и ФК «Уфой» на «Волгоград Арене». Другой заметной датой стало 14 апреля, когда этот же волгоградский спортивный клуб бился с ростовской «Чайкой».
— Для волгоградцев футбол — часть жизни региона. На нашем стадионе регулярно проводятся товарищеские матчи разных уровней. А болельщики прокачивают больше 250 Гбайт данных в день игр. Однако не у всех есть возможность выезжать на встречи любимых команд. Тем важнее предоставлять качественную связь даже в отдаленных районах. В этом году мы запустили связь 4G в 42 небольших селах. Это позволяет еще большему числу абонентов следить за новостями спорта с максимальным комфортом, — отмечает Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.
Фото: МегаФон
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