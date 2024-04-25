Телеком

Планомерное развитие: Tele2 модернизировала сеть в Волгоградской области

Телеком 25.04.2024 10:27 Реклама
0
25.04.2024 10:27 Реклама


Оператор провел масштабную работу по расширению сетевой инфраструктуры на территории Волгоградской области. Технические улучшения затронули 8 крупных городов и 4 района.
Tele2 продолжает развитие сетевой инфраструктуры в Волгоградской области. Оператор значительно расширил зону покрытия и емкость сети, а также увеличил скорость мобильного интернета как в крупных городах региона и районных центрах, так и в небольших населенных пунктах.
Tele2 улучшила покрытие сети в Волгограде, Волжском, Котово, Урюпинске, Суровикине, Новоаннинском, а также Ленинском, Среднеахтубинском и Быковском районах. Особое внимание техническая дирекция компании уделила густонаселенным жилым районам столицы региона: инфраструктура была усилена вдоль улиц Шауляйская, Прибалтийская, Гороховцев, Краснопресненская, Баумана и других.
Для обеспечения бесперебойной работы сети и увеличения скорости передачи данных Tele2 модернизировала сетевую инфраструктуру в Камышине, Котельниково, Еланском районе, а также на территории других агломераций.
Кроме того, техническая дирекция компании усилила инфраструктуру в Волгограде и пригороде – связь была улучшена на территории «Острова Людникова», речного порта и главной набережной в Волгограде, а также в тоннеле на Тулака. 
Проведенные работы позволили значительно увеличить емкость сети и скорость передачи данных в условиях растущего интернет-трафика – за I квартал 2024 года рост потребления мобильного интернета в Волгоградской области составил более 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
– Развитие инфраструктуры и улучшение покрытия сети Tele2 в Волгоградской области остаются для компании приоритетной задачей. Специалисты технической дирекции анализируют загруженность базовых станций, что позволяет планировать работы по увеличению емкости и пропускной способности сети, ориентируясь на потребности наших клиентов в использовании цифровых сервисов. Планомерная работа позволяет обеспечивать высоким уровнем сервиса абонентов компании, где бы они ни находились: в центре Волгограда во время проведения массового мероприятия или в небольшом поселке в сотнях километров от столицы области.
Фото Tele2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
24.04.2024 14:30 Реклама
Телеком 24.04.2024 14:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.04.2024 09:59
Телеком 23.04.2024 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.04.2024 16:29 Реклама
Телеком 22.04.2024 16:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.04.2024 12:40
Телеком 20.04.2024 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.04.2024 16:54
Телеком 19.04.2024 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.04.2024 10:41 Реклама
Телеком 18.04.2024 10:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2024 11:28 Реклама
Телеком 17.04.2024 11:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.04.2024 11:23
Телеком 16.04.2024 11:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.04.2024 16:28 Реклама
Телеком 12.04.2024 16:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.04.2024 16:48 Реклама
Телеком 11.04.2024 16:48 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.04.2024 13:30 Реклама
Телеком 10.04.2024 13:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.04.2024 10:50 Реклама
Телеком 09.04.2024 10:50 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.04.2024 17:06 Реклама
Телеком 05.04.2024 17:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.04.2024 13:38 Реклама
Телеком 05.04.2024 13:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.04.2024 14:32
Телеком 04.04.2024 14:32
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:25
В Волжском отец проломил ботинком голову двухмесячной дочериСмотреть фотографии
13:58
Бочаров передал звезду Героя России вдове капитана Александра МатлаховаСмотреть фотографии
13:57
Шесть человек пострадали в массовом ДТП междугородней маршруткой под СаратовомСмотреть фотографии
13:35
УФАС занялось пугающими волгоградцев платежками ЖКХСмотреть фотографии
13:23
Олега Сергеева назначили исполняющим обязанности главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
13:11
В Волгограде мигрантов поймали с поличным на закладке героинаСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде избили и ограбили раненого участника СВОСмотреть фотографии
12:39
Ворошиловский торговый центр объявил о новой акции с подарками для покупателейСмотреть фотографии
12:36
В Волжском пьяный ревнивец забил до смерти сожительницу-инвалидаСмотреть фотографии
11:49
«Красная Минерва» из Африки добралась до ВолгоградаСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области скорректировали региональные выплаты медработникамСмотреть фотографии
11:24
Волгоградцу дали 11 лет «строгача» за убийство и неуплату алиментовСмотреть фотографии
11:19
Губернатор Бочаров провел онлайн-прием волгоградцевСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом нашли опасную для коров и собак заразуСмотреть фотографии
10:38
Приоритетную диспансеризацию для участников СВО предложил министр МурашкоСмотреть фотографии
10:27
Планомерное развитие: Tele2 модернизировала сеть в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде на мосту через Волгу перевернулась фура, три человека пострадалиСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде очевидцы сняли на видео стрелявшего под окнами мужчинуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:37
Волгоградстат зафиксировал новые цены на мясо для шашлыкаСмотреть фотографии
09:33
В Калаче Волгоградской области после аварии возобновили водоснабжениеСмотреть фотографии
08:49
В Волгоградской области потратят миллионы рублей на закупку госсимволикиСмотреть фотографии
08:42
Взлетевшие цены на бензин в Волгоградской области взяли перерывСмотреть фотографии
08:14
Ушедший в отставку главный тренер «Ротора» взял вину на себяСмотреть фотографии
07:45
В Волгограде назначили новые дачные электричкиСмотреть фотографии
22:32
Под Волгоградом город остался без воды из-за аварии на насосной станцииСмотреть фотографии
22:25
«Ротор» проиграл аутсайдеру Второй лиги «Велесу» со счетом 2:3Смотреть фотографии
22:06
Сергей Попков покинул «Ротор»Смотреть фотографии
21:49
Гидрометцентр РФ предупредил о суховее в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:17
Главный тренер «Ротора» заявил о готовности уйти в отставкуСмотреть фотографии
20:55
В девятиэтажке Волгограда потушили пожарСмотреть фотографии
 