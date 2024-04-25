Планомерное развитие: Tele2 модернизировала сеть в Волгоградской области





Оператор провел масштабную работу по расширению сетевой инфраструктуры на территории Волгоградской области. Технические улучшения затронули 8 крупных городов и 4 района.

Tele2 продолжает развитие сетевой инфраструктуры в Волгоградской области. Оператор значительно расширил зону покрытия и емкость сети, а также увеличил скорость мобильного интернета как в крупных городах региона и районных центрах, так и в небольших населенных пунктах.

Tele2 улучшила покрытие сети в Волгограде, Волжском, Котово, Урюпинске, Суровикине, Новоаннинском, а также Ленинском, Среднеахтубинском и Быковском районах. Особое внимание техническая дирекция компании уделила густонаселенным жилым районам столицы региона: инфраструктура была усилена вдоль улиц Шауляйская, Прибалтийская, Гороховцев, Краснопресненская, Баумана и других.

Для обеспечения бесперебойной работы сети и увеличения скорости передачи данных Tele2 модернизировала сетевую инфраструктуру в Камышине, Котельниково, Еланском районе, а также на территории других агломераций.

Кроме того, техническая дирекция компании усилила инфраструктуру в Волгограде и пригороде – связь была улучшена на территории «Острова Людникова», речного порта и главной набережной в Волгограде, а также в тоннеле на Тулака.

Проведенные работы позволили значительно увеличить емкость сети и скорость передачи данных в условиях растущего интернет-трафика – за I квартал 2024 года рост потребления мобильного интернета в Волгоградской области составил более 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:

– Развитие инфраструктуры и улучшение покрытия сети Tele2 в Волгоградской области остаются для компании приоритетной задачей. Специалисты технической дирекции анализируют загруженность базовых станций, что позволяет планировать работы по увеличению емкости и пропускной способности сети, ориентируясь на потребности наших клиентов в использовании цифровых сервисов. Планомерная работа позволяет обеспечивать высоким уровнем сервиса абонентов компании, где бы они ни находились: в центре Волгограда во время проведения массового мероприятия или в небольшом поселке в сотнях километров от столицы области.

Фото Tele2

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