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Знай, кто звонит: как технологии билайна помогают отличить оператора от мошенников

Телеком 17.04.2024 11:28 Реклама
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17.04.2024 11:28 Реклама


Мобильный оператор билайн возвращает доверие к телефонным звонкам с помощью сервиса «Этикетка» — он позволяет вместе с абонентским номером показывать на экране телефона дополнительную проверенную информацию о том, кто звонит.
Теперь, если на экране высвечивается надпись «билайн» или «билайн бизнес» без указания на приложение-определитель, можно быть уверенным, что звонят именно сотрудники вашего оператора. Но важно помнить о том, что сама возможность и способ отображения «Этикетки» зависит от технических параметров сети и конкретной модели телефона и использования абонентами услуг АОН, антиАОН.
— Все звонки службы поддержки розничного бизнеса билайна идут с «Этикеткой». Когда наши операторы звонят клиентам, на экране телефона высвечивается короткий номер 0611 и надпись «билайн» или beeline. Если вы такого не увидели, но звонящий утверждает, что он «оператор билайна», можно с уверенностью говорить о том, что это мошенники, — объясняет Дмитрий Чернов, директор по обслуживанию клиентов розничного бизнеса ПАО «ВымпелКом».
— Идентификация исходящих звонков корпоративным клиентам стала приоритетной задачей при внедрении «Этикетки» в колл-центре билайна. Сегодня сервис помогает нам не только чаще дозваниваться до В2В клиентов, но и выстраивать разговор более лояльно: когда клиент видит, что звонит именно билайн бизнес, у него есть возможность принять решение, готов ли он прямо сейчас к общению или ответит позже. При этом этикетки будут разными в зависимости от вопроса, по которому звонит оператор. Например, «билайн бизнес», «экспертная поддержка билайн» или «техподдержка билайн бизнес», — комментирует Юлия Паршуткина, директор по обслуживанию и поддержке продаж корпоративного блока ПАО «ВымпелКом».
Еще один интересный вариант «Этикетки» настроила дирекция билайна по работе с малым и средним бизнесом.
— Когда наши менеджеры звонят действующим клиентам, мы используем «Этикетку» с персонализацией. То есть на экране абонента появляется фамилия и имя нашего сотрудника, пчелка и «билайн бизнес» на кириллице или латинице. Если вы видите такую надпись на телефоне — смело берите трубку! Мы поговорим о вашем текущем договоре с нами или предложим варианты развития отношений. В ближайшее время «Этикетка» появится на всех номерах наших менеджеров, — рассказывает Галина Балукина, директор по работе с малым и средним бизнесом ПАО «ВымпелКом».
Изображение от Freepik
Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

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