Телеком

Принцип «одного окна»: Tele2 поможет бизнесу упростить коммуникации с клиентами

Телеком 11.04.2024 16:48 Реклама
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11.04.2024 16:48 Реклама


Оператор предлагает корпоративным клиентам подключить сервис «Бизнес-чат» со скидкой 50% на 3 месяца. Онлайн-платформа позволит упростить коммуникации с клиентами, объединив все диалоги в одном окне. 
Tele2 расширяет возможности для корпоративного сегмента – до 31 августа текущего года можно подключить сервис «Бизнес-чат» со скидкой 50% на первые 3 месяца. Специальным предложением могут воспользоваться как новые, так и действующие клиенты оператора при подключении опции «SMS-Таргет». Оба инструмента позволяют оптимизировать бизнес-процессы и привлекать новых заказчиков.
«Бизнес-чат» автоматизирует все коммуникации с клиентами в одном окне с помощью агрегатора соцсетей и мессенджеров. Во время отсутствия оператора-консультанта виртуальный помощник ответит в чате на любые вопросы, поможет выбрать товары, обработает входящие заявки, а также инициирует обратную связь и соберет отзывы. Кроме того, удобный сервис позволит привлечь больше новых клиентов и предложит инструменты для работы с ними.
В рамках тарифного плана бизнес-абоненты Tele2 могут самостоятельно настраивать объемы услуг – они доступны в трех вариациях. Сервис предусматривает интеграцию со всеми популярными соцсетями, мессенджерами, а также с «Битрикс24» и amoCRM.
Принцип работы услуги «SMS-таргет» основан на детальной сегментированной рассылке коротких сообщений. Поиск новых клиентов реализуется с помощью инструментов bigbata, которые дают возможность получить сведения об активности абонентов на основе обобщенных и обезличенных агрегированных данных.Востребованность опции «SMS-таргет» в 2023 году в Волгоградской области увеличилась в 2 разапо сравнению с прошлым годом.
Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:
— Онлайн-общение с клиентами набирает все большую популярность. На сегодняшний день программы-боты есть практически у каждого крупного продавца товаров или услуг. К ним активно присоединяется средний и малый бизнес. Этот идеальный консультант может работать круглосуточно 365 дней в году, соблюдая строгие стандарты обслуживания. Мы предлагаем многофункционального помощника, который решит множество важных задач и, в конечном счете, улучшит сервис. На сегодняшний день это направление является наиболее перспективным и быстрорастущим каналом коммуникаций.
Фото Tele2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280

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