Телеком

Мошенничество и фейки: билайн представил фильм-расследование о рынке «серых» SIM

Телеком 09.04.2024 10:50 Реклама
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09.04.2024 10:50 Реклама


Билайн снял документальный фильм-расследование «Темная сторона телекома». Он показывает скрытый мир неидентифицированных SIM-карт и объясняет, почему они создают угрозу для общества. 
«Серые» SIM используются мошенниками, спамерами и прочими преступниками. В фильме наглядно показаны схемы махинаций, которые осуществляют с помощью неидентифицированных SIM-карт, а настоящие мошенники на условиях анонимности рассказывают о реальных финансовых преступлениях.
Кроме того, «серые» SIM становятся инструментом в руках людей, распространяющих и продвигающих фейковую информацию в сети. На них регистрируются боты и аккаунты, с помощью которых накручиваются просмотры, лайки и репосты в социальных сетях и мессенджерах. В фильме специалисты билайна демонстрируют устройство, с помощью которых осуществляется манипуляция информацией.
Задача этого фильма – не только продемонстрировать опасность, которую представляют собой неидентифицированные SIM, но и пригласить коллег из телекома, банковской отрасли и государства к партнерству. Безопасность клиентов является одним из ключевых приоритетов стратегии билайна. Компания принимает активные меры для идентификации и блокировки «серых» SIM, стремится предотвратить их использование в преступных целях. 
Александр Торбахов, генеральный директор билайна:
— Мы убеждены, что проблема «серых» SIM рискует в ближайшем будущем перерасти в настоящую катастрофу, если и дальше игнорировать ее. Мошенники, которые пользуются этим инструментом, будут и дальше придумывать все новые и новые способы обмана, если мы вместе с коллегами единым фронтом не начнем с ними бороться.
Мы начали с себя и сделали значительный акцент на наших продуктах для безопасности. Мы сделаем все для того чтобы защитить наших клиентов, но наши усилия не будут иметь смысла, если к нам не присоединятся другие операторы, государство и представители самых разных отраслей, который также сталкиваются с мошенничеством и дезинформацией.
«Темная сторона телекома» является призывом к осознанию масштаба проблемы и необходимости совместных усилий всех участников телеком-индустрии, а также дает старт широкой общественной дискуссии о мерах, необходимых для обеспечения безопасности и защиты личной информации.
Билайн предлагает всем заинтересованным сторонам ознакомиться с фильмом и присоединиться к этому обсуждению.
Фото freepik
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