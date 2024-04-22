



Билайн за три года на 25% увеличил протяженность городских волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). По ним трафик клиентов передается в виде световых импульсов – самого быстрого способа передачи информации на любые расстояния. Эти линии сделали еще надежнее связь между базовыми станциями сети 4G*, которые используют клиенты для скоростного доступа в интернет. На начало 2024 года общая длина городских и областных ВОЛС в Волгоградской области составляет почти 900 километров.

ВОЛС состоят из прозрачных волокон, и видеоролики, фотографии, аудиосообщения и другой контент клиентов во время передачи по этим магистралям превращаются в световые импульсы. Такой способ транспортировки увеличивает скорость скачивания и загрузки информации в сеть, а также отличается высокой надежностью и устойчивостью к помехам. На него не влияют погодные условия и на пути сигнала не появляются здания и сооружения, как это происходит, если он передается по воздуху как радиосигнал.

Пропускная способность в этих прозрачных интернет-магистралях значительно выше других способов соединения базовых станций. В городских сетях используются каналы в десятки и сотни гигабит в секунду, между городами скорости могут исчисляться терабитами, а рекорды в скорости передачи информации по ВОЛС уже перешагнули за 1 петабит в секунду.

Возможность одновременно передавать такой большой объем интернет-контента помогает эффективнее использовать базовые станции, в том числе те, которые были построены за последние годы.

Развитие сети в условиях постоянного роста трафика вносит вклад как в повышение комфорта клиентов, так и в увеличение безопасности. Благодаря этому можно оставаться на связи с близкими, используя самые современные способы, а также пользоваться онлайн-консультациями различных специалистов, иметь доступ к нужным интернет-сервисам в пути, в удаленных населенных пунктах и важных социальных объектах.

Билайн уделяет особое внимание развитию инфраструктуры сотовой связи, что повышает надежность сети. В решении этой задачи, кроме развития ВОЛС, помогает комплекс технологий, которые в билайне называют «умная сеть». Благодаря ей мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически настраивает параметры под текущие обстоятельства, а разные инциденты на сети заранее прогнозируются и факторы, которые к ним могут привести, устраняются до появления. Подробнее об этом читайте здесь

Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть, в целях улучшения качества связи.

*4G – 4 джи

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