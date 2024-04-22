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«Ростелеком» провел масштабное интерактивное занятие по кибербезопасности для школьников Волгоградской области. Мероприятие состоялось в рамках областного фестиваля «Кибербезопасность» на базе детского технопарка «Кванториум», партнером которого традиционно выступает национальный цифровой провайдер.Около...