



Оператор Tele2 проанализировал, как менялся интерес к приложениям для инвестиций в течение двух лет. С января 2022 года количество уникальных пользователей в данных сервисах выросло в 2,4 раза. При этом месячная женская аудитория обогнала мужскую по темпам роста и заняла 50,5% от общего числа пользователей. Жители Волгоградской области вошли в топ-20 регионов по инвестиционной активности.

Полные 9 месяцев 2022 года распределение аудитории по параметру пола сохранялось на уровне 48% против 52%. С октября тренд изменился, и по сей день именно женская аудитория удерживает долю более 50%. В абсолютных значениях с января 2022 года аудитории показывают впечатляющий рост: плюс 1,9 млн среди женщин, 1,7 млн – среди мужчин. Таким образом, выводы исследования опровергают гендерный стереотип о том, что инвестирование в большей степени привлекает клиентов-мужчин.

Исследование позволило выявить и изменения в ядре аудитории с начала 2022 года по начало 2024-го. На январь 2022 года его составляли представители возрастных групп 35-39 лет (17,5%) и 40-44 лет (15,9%). Но за прошедшие 2 года видно перераспределение в сторону старших возрастных групп при незначительном сокращении доли инвесторов среди людей в возрасте от 30 до 34 лет на 1,73 п. п. к концу 2023 года. На начало 2024 года основная масса пользователей также относится к возрастным группам 40-44 года и 35-39 лет – 16,8% и 16,4% соответственно. При этом среди женщин лидируют инвесторы в возрасте 40-44 года (18,2%), среди мужчин – 35-39 лет (15,35%). Доля группы 30-34 года снизилась за два года на 2,26 п. п.

Такое равномерное распределение в разных возрастных категориях коррелирует с активностью использования цифровых продуктов. Ядро формируют группы, которые, с одной стороны, уверенно обращаются с digital-сервисами, с другой – интересуются биржевыми инструментами. В целом высокое проникновение тех, кто интересуется инвестициями, в разные возрастные категории обусловлено удобством приложений для инвестирования. Интерфейсы и функционал этих цифровых площадок крайне просты в использовании; к регистрации в приложении и открытию брокерского счета поощряют банковские офферы (первая акция в подарок); банки активно развивают обучающие программы для привлечения интереса к частному инвестированию.

По стране люди, обращающиеся к инвестиционным продуктам, распределены следующим образом: 18% – наибольшее количество от общего числа – проживает в Москве и области, 6,4% – в Ленинградской области, 5,5% – в Челябинской. Также в топ-10 входят Пермский край, Нижегородская и Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Красноярский край.

Жители Волгоградской области по инвестиционной активности занимают долю в 1,66%, размесившись на 16 месте. Подтверждая общероссийскую тенденцию, женщины в регионе пользуются сервисами немного активнее мужчин: их доля составляет 52,5% против 47,5%. Костяк аудитории формируют пользователи в возрасте 40-44 лет (16,14%) и 45-49 лет (14,35%). Следом идут группы 35-39 лет (13,9%) и 50-54 лет (10,3%). При этом в Волгоградской области во всех возрастных категориях инвесторов до 35 лет превалируют мужчины – на них приходится 57,3%, а в категориях 35+ активнее женщины, они занимают долю в 56,7%.

Оператор исследовал активность на площадках: «Тинькофф Инвестиции», «СберИнвестор», «БКС мир инвестиций», «Альфа-инвестиции», «Райффайзен Инвестиции», «МТС Инвестиции», FinamTrade, «ПСБ. Инвестиции», РСХБ-брокер. В исследовании рассматривались уникальные пользователи приложений среди всех абонентов Tele2, которые обращались к ним не менее одного раза в месяц.

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